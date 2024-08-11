إيلاف من لندن: تستعد جامعة أكسفورد، المنارة العلمية البريطانية وواحدة من أفضل جامعات العالم، لانتخاب أول مستشارة لها في تاريخ هذا المنصب الذي يمتد لثمانمائة عام.

وعلى مر القرون شغلت شخصيات تاريخية بما في ذلك أوليفر كرومويل وأول دوق ويلينغتون منصب مستشار الجامعة ، ولكن الآن تأمل المحامية العامة السابقة لاسكتلندا في صنع بعض التاريخ الخاص بها.

والجامعة العريقة، هي أفضل جامعة في قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من المجالات القليلة للمنافسة الدولية حيث يمكن لهذا البلد أن يدعي أنه "متفوق عالميًا" حقًا.

وهذا يعني أن كونك رمزًا يمثل الجامعة كمستشار لها هو أحد أكثر المناصب المرغوبة لعضو كبير في المؤسسة البريطانية، بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقون والزعماء السياسيون.

والآن هناك منصب شاغر بعد قرار اللورد كريس باتن وهو من مخضرمي السياسة البريطانية بالتقاعد في سن الثمانين بعد عشرين عامًا من العمل كمستشار للجامعة.

ولم يتبق أمام المتقدمين، بما في ذلك بعض الأسماء المعروفة، سوى أسبوع واحد حتى الساعة 11.59 مساءً يوم الأحد 18 أغسطس لتقديم ترشيحاتهم.

خلف الكواليس

ومع ذلك، وبرغم اللباقة التي ستتم بها هذه الانتخابات خلف الكواليس، فإن المعركة على المنصب ستفعل أكثر من مجرد دفع السياسيين "المتقاعدين" المتنافسين ضد بعضهم البعض.

وسيواجه المستيقظون، المناهضين للمستيقظين، ويرغب الكثيرون في رؤية أول مستشارة أنثى، وهناك موجة قوية بين الأكاديميين الذين يعملون في الجامعة لتنصيب أحد أعضائهم بدلاً من رجال الدولة الذين ترأسوهم منذ العصر التيودوري.

ويعود تاريخ منصب المستشار إلى 800 عام بالضبط. وكان أوليفر كرومويل، أول دوق ويلنغتون، ورئيسا الوزراء اللورد سالزبوري وهارولد ماكميلان هم بعض من شغلوا المنصب.

إن هذه المنافسة ستكون أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، وذلك لأن جميع أعضاء ما يسمى "التجمع"، بما في ذلك أكثر من 250 ألف خريج من الجامعة، سيتمكنون للمرة الأولى من التصويت عبر الإنترنت.

بروتوكول الانتخاب

حتى الآن كان على الناخبين أن يتوجهوا إلى مسرح شيلدونيان، مرتدين الزي الرسمي المناسب، للإدلاء بأصواتهم شخصياً. ولم يحضر سوى أقل من 6000 شخص في آخر انتخابين.

وفي عام 1987، هزم روي جينكينز، وزير الخزانة ووزير الداخلية السابق من حزب العمال، ومؤسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ورئيس المفوضية الأوروبية، السير إدوارد هيث، رئيس الوزراء المحافظ السابق. كما ألقى رولاند رات، دمية التلفزيون، بقبعته في الحلبة.

كريس باتن

وكان تم انتخاب رئيس حزب المحافظين السيد كريس باتن مستشاراً بعد وفاة السيد جينكينز في عام 2003.

فاز السيد باتن في انتخابات عام 1992 لصالح جون ميجور، لكنه خسر مقعده، قبل تعيينه آخر حاكم لهونغ كونغ. وفي أكسفورد، نجح باتن في تحقيق إنجاز رائع كرئيس لهيئة الإذاعة البريطانية.

ومن بين الأسماء المعروفة التي تم طرحها في الإطار هذا العام رؤساء الوزراء السابقين توني بلير وبوريس جونسون وتيريزا ماي والوزراء السابقين ويليام هيغ وبيتر ماندلسون وروري ستيوارت بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق وقائد فريق الكريكيت السابق عمران خان.

وهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أكسفورد، على الرغم من أن هذا ليس شرطًا لمنصب المستشار.

لا حملات علنية

ليس من المعتاد أن يقوم المرشحون بحملات علنية. ومن المفترض أن يعلن المرشحون المحتملون عن اهتمامهم بهدوء ثم يأملون في أن يوقع الأعضاء الخمسون المطلوبون في الجمعية على أوراق ترشيحهم.

وأعرب زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيغ وبيتر ماندلسون "أستاذ الفنون السوداء" في حزب العمال الجديد عن اهتمامهما علنًا.

وانسحبت تيريزا ماي وبوريس جونسون وروري ستيوارت جميعًا قبل خط البداية. إن التصويت سوف يتم على أساس نظام القائمة القابلة للتحويل، ومن المرجح أن يكون هؤلاء المرشحون مثيرين للجدل أو منخفضي التصنيف بحيث لا يتمكنون من التغلب على المرشحين الآخرين.

توني بلير

كما استبعد رئيس الوزراء السابق اللورد توني بلير نفسه من الترشح منذ البداية، كما سيكون هناك بعض المرشحين الهامشيين: فالقس ماثيو فيرث من ما يسمى بالكنيسة الحرة في إنجلترا يخطط للترشح على بطاقة معارضة للنهضة.

ويمكن القول نفس الشيء عن القس نايجل بيجار، أستاذ الفلسفة الأخلاقية السابق في الجامعة، والذي أشاد العديد من التقليديين على يمين السياسة البريطانية بكتابه "الاستعمار: الحساب الأخلاقي".

وفي حين يبدو أن المؤهل الرئيسي لمكسيم بار ريد هو تمثيل جامعته، ترينيتي أكسفورد، في تحدي الجامعة، لا أحد من الأسماء السياسية المذكورة أعلاه مفضل لدى المؤسسة الأكاديمية في الجامعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم البيروقراطيون في الجامعة بمحاولة "التلاعب" عندما شكلوا لجنة "لفحص" المرشحين "مع مراعاة مبادئ المساواة والتنوع".

وقد تم تفسير هذا على أنه محاولة لعرقلة فرص الساسة الذكور البيض الذين شغلوا منصب المستشار حتى الآن.

الليدي أنجيوليني

في مايو/أيار، رحبت صحيفة التايمز بقرار الجامعة بالتخلي عن الفحص المسبق باعتباره "انتصارًا للفشل". لكن على الرغم من ذلك، فإن العديد من العاملين في الجامعة ينجذبون إلى مرشحة مفضلة لديهم. إنها الليدي إليش أنجيوليني، المحامية المتميزة والمحامية العامة السابقة لاسكتلندا.

والليدي إليش أنجيوليني حاملة وسام قائدة للإمبراطورية البريطانية (DBE) وسيدة وسام الشوك وأجرت تحقيقات مستقلة لصالح الحكومات، بما في ذلك في مقتل سارة إيفرارد على يد ضابط شرطة.

إنها امرأة اسكتلندية من أصل كاثوليكي أيرلندي وخريجة جامعة ستراثكلايد، ومن المؤكد أنها ستكون مختلفة. كما أنها من أهل أكسفورد. فهي مديرة كلية سانت هيوز في أكسفورد منذ عام 2012 ونائبة مستشار الجامعة.

ومن المؤكد أنها ستترشح، رغم أنه ليس من الواضح كيف ستتغلب على اللائحة التي تنص على أن "المستشار لا يمكن أن يكون موظفًا في الجامعة". ربما يكون من المقبول أن تستقيل إذا تم انتخابها، ولكن ليس كمرشحة.

كما يُحظر على أعضاء "الهيئات التشريعية المنتخبة" التقدم بطلبات، كما أن السيد ماندلسون والسيد هيغ على استعداد للرحيل، وكذلك السيد عمران خان، الذي يقبع حالياً في السجن ولا يحق له تولي أي منصب سياسي.

وليس من الواضح ما إذا كان عدم كونه بريطانياً قد يستبعد أي مرشح، وإن كانت إحدى المرشحات الهامشيات، النيجيرية أونييكا نويلوي، تعتقد أن هذا ربما يكون صحيحاً.

حرص أكاديمي أكسفورد

ويحرص الأكاديميون في أكسفورد على حماية سيطرتهم على الجامعة بغيرة.

ومن المعروف أن "الجماعة" التي تتألف من كل أستاذ ومحاضر صوتت على عدم منح مارجريت تاتشر الدكتوراه الفخرية على الرغم من أنها كانت أول رئيسة وزراء لبريطانيا وخريجة كلية سومرفيل في أكسفورد.

ونظراً للمكانة العالية التي تتمتع بها أكسفورد في الأوساط الأكاديمية العالمية، فإن كثيرين قد يزعمون أنه "إذا لم تكن معطلة، فما الداعي لإصلاحها".

ولكن الإنجازات العظيمة التي حققتها أكسفورد، على مستوى هيئة التدريس والمعاهد، تكاد تكون على الرغم من أنظمة الحكم المعقدة التي تتحكم في الكليات والجامعات.

ونتيجة لهذا فقد برزت عدد من الفضائح، بما في ذلك المحاولة الناجحة مؤخراً لطرد شخص من خارج الجامعة تم تعيينه عميداً لكلية كرايست تشيرش، والتي كلفت الكلية ملايين الجنيهات.

إدارة أكسفورد

ويقول جون بولتون كبير معلقي قناة (سكاي نيوز) إن إدارة أكسفورد ليست مثل أغلب الجامعات الأخرى ــ أو حتى الشركات العامة ــ التي تضم مجلساً يتألف من مسؤولين تنفيذيين وغير تنفيذيين، ويرأسه رئيس.

ويضيف: عندما اقترحت تطبيق مثل هذا النظام على الكليات والجامعة، رفض الأستاذ الذي كنت أجلس بجانبه على طاولة مرتفعة في أكسفورد التحدث معي لبقية الوجبة.

ولا يتمتع مستشار أكسفورد حتى بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وهو مهمش في وظائف احتفالية وعلاقات عامة.

ومع ذلك، فإن الساسة الذكور الذين شغلوا منصب المستشار حتى الآن نجحوا بشكل عام في خدمة الجامعة. ومن المؤكد أن إعطاء شخص من خارج الجامعة يتمتع بإنجازات مثبتة المزيد من الكلمة سيكون مفيداً، حتى بالنسبة لأفضل جامعة في العالم. ولن يتم التعرف على المرشحين النهائيين قبل أسبوع آخر.

ويبدو أن الاختيار سيكون على الأرجح إما أن تظل الجامعة متوجهة نحو الخارج ــ كما كانت تفعل دائماً في الماضي ــ أو أن يستعيد الأكاديميون المزيد من السيطرة.

سلطة القرار

ويتمتع الآلاف من الخريجين ــ الذين تجاوز معظمهم أيام الجامعة منذ فترة طويلة ــ بالسلطة في اتخاذ القرار، شريطة أن يعرفوا أن الانتخابات ستجرى وأن يسجلوا للتصويت، والموعد النهائي لذلك هو الثامن عشر من أغسطس/آب.

وسيجري التصويت في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، مع جولة ثانية إذا كان هناك عشرة مرشحين مؤهلين أو أكثر، وهو أمر يبدو مستبعداً.

ومن المرجح أن يظل المستشار الجديد في منصبه لمدة عشرين عاماً على الأقل ــ ما لم تنجح الجامعة في مساعيها إلى فرض قيود على مدة ولايتها. وقد يفوز أفضل شخص، سواء كان من أكسفورد أو من خارجها، ذكراً كان أو أنثى.

* أعدت هذه المادة من موقع قنة (سكاي نيوز) على الرابط التالي

https://news.sky.com/story/could-oxford-university-be-about-to-elect-its-first-female-chancellor-in-roles-800-year-history-13193960