أعلنت حركة حماس عن قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بصاروخين، الثلاثاء، لأول مرة منذ أشهر، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها، " قبل قليل قصفنا مدينة تل أبيب وضواحيها، بصاروخين من طراز (M90)، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

وكان آخر إعلان من جانب حماس عن قصف تل أبيب بالصواريخ في مايو/آيار الماضي.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من غزة، أحدهما سقط في البحر والآخر لم يصل إلى الأراضي الإسرائيلية.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، سقطت في المجال البحري في وسط البلاد، ولم يتم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

وأضاف البيان، أنه بالتزامن مع ذلك، "تم رصد إطلاق قذيفة أخرى لم تخرق السيادة الإسرائيلية".

وفي غزة قال مسعفون إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 19 فلسطينيا في وسط وجنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.

يأتي هذا في ظل حالة استنفار قصوى تعيشها إسرائيل، تحسبا لرد عسكري من إيران وأذرعها في المنطقة خاصة حزب الله في لبنان، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الاغيتال إلا أن إيران اتهمتها بالضلوع في العملية، كما أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، الأسبوع الماضي.