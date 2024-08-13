إيلاف من بروكسل: ماذا يريد إيلون ماسك؟ هل هو رجل أعمال وملياردير؟ أم أن في داخله صحفي فضولي وإعلامي يعشق الأضواء، و يريد أن ينفجر في وجه الجميع مستخدماً خوارزميات منصته إكس ليفرض نفسه على العالم أجمع؟

ولماذا يتدخل في الإنتخابات الأميركية بهذه الطريقة المباشرة ولصالح مرشح بعينه؟ والأهم من كل ذلك.. متى يسيطر على تسونامي الأخبار المضللة والحسابات المزيفة والتحريض على العنف، وجميعها تنطلق من المنصة التي يملكها.

وماذا فعل في ملف مراعاة قواعد وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA)، والذي تفرضه أوروبا على منصات التواصل الإجتماعي جميعها، وهو حق لها.

على أي حال أوروبا على وجه التحديد، سواء شعبياً أن رسمياً هي القارة الأكثر ترصداً لإيلون ماسك، وهي تتحين الفرصة لإطلاق النار عليه "معنوياً بالطبع".

رسالة من أوروبا إلى إيلون ماسك

أرسل تييري بريتون، الذي يشرف على تطبيق القواعد الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي في الكتلة الأوروبية، إلى ماسك رسالة نُشرت على X تحذر قطب التكنولوجيا من نشر "محتوى ضار وفوضوي"، قبل مقابلة ماسك التي تم بثها مباشرة مع دونالد ترامب .

وسرعان ما صفق ملياردير التكنولوجيا. "لأكون صادقًا، أردت حقًا الرد بميم Tropic Thunder هذا"، كتب " ماسك " إلى ما يقرب من 200 مليون من متابعيه على X.

وجاء رد ماسك:"لن أفعل أبدا شيئا فظا وغير مسؤول!".

مسؤولية منصة إكس عن العنف في بريطانيا

وهذا هو أحدث خلاف بين أوروبا وماسك، الذي اشتبك الأسبوع الماضي مع سياسيين بريطانيين اتهموه بالتحريض على العنف في العالم الحقيقي خلال أعمال الشغب اليمينية المتطرفة.

ولكن هذه المرة أصبحت سمعة الاتحاد الأوروبي باعتباره الجهة التنظيمية الرقمية للعالم على المحك.

وتعتقد الكتلة أنها تقود الجهود بين الديمقراطيات العالمية لاستعادة السيطرة على عمالقة التكنولوجيا. على مدى السنوات الخمس الماضية، شق بريتون، وهو سياسي فرنسي صريح، طريقه ليصبح وجه الحملة التنظيمية الرقمية في أوروبا، والتي تتضمن، إلى جانب قواعد وسائل التواصل الاجتماعي، جهودًا للإشراف على الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة الرقمية.

يفخر بريتون، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة التكنولوجيا الفرنسية Atos ومشغل الاتصالات الرائد في فرنسا، ببراعته في مجال التكنولوجيا - ولا يفوت أي فرصة لذكر روايته "Softwar" التي تدور أحداثها في الخيال العلمي والتي تعد الأكثر مبيعًا في عام 1984، كدليل على ذلك.

وفي الشهر الماضي، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريتون لتولي فترة ولاية أخرى في المفوضية الأوروبية. كان بريتون صريحًا في حرصه على الاحتفاظ بملفاته الرقمية، وفقًا لثلاثة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي على علم بالأمر. وقد مُنحوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا.

قصة الاتحاد الأوروبي مع "التنظيم الرقمي"

بصوت عالٍ وواثق ومستعد لاستخدام صورته العامة لتحقيق مكاسب سياسية، لم تكن تعليقات بريتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسير دائمًا كما هو مخطط له.

على سبيل المثال، لم يُبلغ الفرنسي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بالرسالة العامة الموجهة إلى إيلون ماسك قبل نشرها على X، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية.

وقال أربعة مسؤولين منفصلين في الاتحاد الأوروبي، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن تحذير بريتون لماسك فاجأ الكثيرين داخل المفوضية. ولا يزال القائمون على تنفيذ القانون في الكتلة يحققون في البرنامج بحثًا عن مخالفات محتملة، ولم يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يُنظر إليه على أنه يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "الاتحاد الأوروبي ليس منخرطاً في التدخل في الانتخابات". "إن تطبيق DSA مهم للغاية بحيث لا يمكن إساءة استخدامه من قبل سياسي يسعى لجذب الانتباه بحثًا عن وظيفته الكبيرة التالية."

ووصفت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، خطاب بريتون بأنه "محاولة غير مسبوقة لتوسيع نطاق قانون يهدف إلى تطبيقه في أوروبا على الأنشطة السياسية في الولايات المتحدة".

أميركا نرفض التدخل الأوروبي

وذهب أنصار ترامب إلى أبعد من ذلك. وكتب كريس لاسيفيتا، أحد أعضاء حملة ترامب الرئاسية، على موقع X: "يحاول الاتحاد الأوروبي التدخل في الانتخابات الأمريكية" . "يمكنهم الذهاب إلى الجحيم."

وقال أحد مساعدي بريتون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا، إن الاتحاد الأوروبي لديه التزام قانوني بضمان احترام قوانين الكتلة.

وبموجب الهيكل التنظيمي للكتلة، يكون للمفوضين الأوروبيين، الذين يرشحهم القادة الوطنيون، رأي في كيفية تنفيذ القواعد، لكنهم عادة لا يتدخلون في كيفية تطبيق المسؤولين للقانون.

في العام الماضي، تمامًا كما دخلت قواعد وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا حيز التنفيذ، حث بريتون أيضًا القائمين على التنفيذ على التركيز على الضرر المحتمل في كل من إكس X وتيك توك TikTok، وفقًا لأربعة مسؤولين على علم بهذه المناقشات.

قواعد وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا

يذكر أن بريتون وماسك في السابق صديقين في مجال التكنولوجيا، وقد التقيا مراراً وتكراراً لمناقشة قواعد وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA) .

تتضمن هذه القوانين غرامات تصل إلى 6 % من إجمالي المبيعات العالمية إذا فشلت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل X في قمع خطاب الكراهية والأضرار الأخرى عبر الإنترنت على منصاتها.

قامت اللجنة - بقيادة بريتون - بزيارة مكاتب إكس X في سان فرانسيسكو مرتين على الأقل للتحقق من مدى امتثال إيلون ماسك للقوانين.

في عام 2022، التقى الرجال في مصنع تيسلا في أوستن، تكساس، والتقطوا مقطع فيديو محرجًا، تم نشره على موقع X، حيث كان " ماسك " يرتدي قميصًا غير رسمي وسروال جينز، بينما كان بريتون - البيروقراطي الأوروبي دائمًا - يرتدي بدلة وربطة عنق.

وفي مقطع مدته ثلاث دقائق، تحدث المفوض الأوروبي عن كيفية مناقشة قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة للكتلة مع قطب التكنولوجيا.

اتهامات من أوروبا لمنصة إكس

لكن الصداقة الحميمة تلاشت، واتهمت بروكسل شبكة ماسك الاجتماعية في أواخر تموز (يوليو) بالفشل في الالتزام بقوانين وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكتلة، وهو أول تحقيق من نوعه على الإطلاق بموجب قانون حماية البيانات.

وزعم القائمون على التنفيذ في أوروبا أن ما يسمى "الشيكات الزرقاء" التي يفرضها "إكس"، والتي يستطيع أي مستخدم شراؤها الآن، قد ضللت الآخرين بشأن الجدارة المحتملة للمحتوى على الإنترنت بالثقة.

لم تكن الشركة أيضًا شفافة بشأن كيفية قيام المجموعات بشراء الإعلانات عبر الإنترنت على المنصة، وعدم منح الغرباء إمكانية الوصول إلى بياناتها العامة - وهي الاتهامات التي قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات بموجب قانون الخدمات الرقمية.

لدى X الآن فرصة للرد على الاتهامات قبل اتخاذ القرار النهائي، على الأرجح في النصف الأول من عام 2025.



