إيلاف من واشنطن: كيف تحول شاب مصري أقرب إلى التيار الإسلامي، و نشأ على كراهية اليهود إلى قائد لجماعة ضغط في واشنطن من أجل المزيد من التقارب العربي الإسرائيلي، بل يرى أن هذا التقارب هو أحد أهم الحلول لخلاص المنطقة العربية من "الشر الإيراني"، على حد قوله.

فر من نظام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في عام 2012، والآن، يجتمع المحلل المصري الأميركي حسين أبو بكر منصور مع صناع القرار في واشنطن العاصمة لإنشاء تحالف ضد التطرف.

في مصر وصفوه بـ"الإسلامي" الذي تحول إلى "الصهيونية"، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة الوطن المصرية، التي أشارت إلى أنه يتنقل بين تل أبيب وواشنطن للدعاية للصهيونية حول العالم، والترويج لفكرة التطبيع مع إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر في إسرائيل يرون أن المحلل المصري الأميركي حسين أبو بكر منصور، 35 عاما، يفعل الصواب، لأنه يسير في طريق التقارب "الحتمي من وجهة النظر الإسرائيلية" بين العرب وإسرائيل.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل من منزله في واشنطن قال منصور: "إذا استمر اتجاه التطبيع، فإن الجيل القادم من العرب سيكون محصنا ثقافيا ضد إيران، وأيديولوجياتها الخطيرة".

الباحث المصري ومنذ حوالي شهرين، تم تعيينه كزميل أبحاث كبير في مركز القدس للشؤون الخارجية ( JCFA )، وهو مركز أبحاث إسرائيلي بارز كان يُعرف سابقًا باسم مركز القدس للشؤون العامة.

مهمته: الترويج لرؤيته لشرق أوسط جديد مع صناع القرار في واشنطن، من الأميركيين والأجانب، من خلال الاجتماعات الشخصية والمحادثات العامة.

هدفه المعلن هو الدعوة إلى "خلق واقع سياسي إقليمي جديد تقبل فيه القوى العربية المهيمنة في المنطقة إسرائيل، وخلق واقع ثقافي جديد يحل محل الواقع الحالي".

إيران أوقفت التقارب العربي الإسرائيلي في 7 أكتوبر

قال منصور: "هذا هو ما حاولت إيران إيقافه في 7 أكتوبر".إن مخطط طهران المتمثل في توسيع مخالبها في جميع أنحاء المنطقة من خلال الميليشيات الوكيلة التي يتم إطلاق العنان لها ضد إسرائيل، يثير قلق العديد من جيرانها العرب.

وقال منصور: “هناك توافق اليوم بين الطريقة التي يرى بها بعض العرب الأشياء، وكيف يرى الإسرائيليون هذه الأشياء، نحن نفهم أن إسرائيل موجودة لتبقى. ونحن ندرك أن إقامة الدولة الفلسطينية ليست المحفز الفعلي لهذا الصراع، بل إيران هي المحفز الحقيقي لهذا الصراع".

وتابع :"لقد قررنا جمع هذه الأصوات الإسرائيلية والعربية معًا لأن ذلك مفقود تمامًا في واشنطن. هناك فجوة كبيرة بين الطريقة التي نرى بها المنطقة وكيف يراها الناس في العاصمة، في الأوساط الأكاديمية الغربية ووسائل الإعلام الغربية بشكل عام. نريد أن نساعد الناس هنا على رؤية هذا المنظور المختلف، ونأمل أن يغيروا الطريقة التي يصوغون بها السياسات للمنطقة.

"تفكيك العقل العربي"

ولد منصور عام 1989 لعائلة مسلمة في القاهرة، ونشأ في بيئة غارقة معاداة إسرائيل.

لقد كانت مصر بمثابة إيران المنطقة لعقود من الزمن. لقد كانت الحافة الأيديولوجية وقائدة المشروع المناهض للصهيونية برمته".

وكانت معارضة إسرائيل إحدى الركائز الأيديولوجية لنظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الزعيم الاشتراكي الذي قاد البلاد بين عامي 1956 و1970 وشكل الهوية الوطنية المصرية.

وعلى الرغم من أن خليفة عبد الناصر، أنور السادات، وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، إلا أن الاختراق الدبلوماسي لم يترجم قط إلى قبول لإسرائيل بين الشعب المصري. كان السبب الرئيسي هو كراهية اليهود التي سادت المجتمع المصري.

يتذكر منصور قائلاً: "عندما كنت أكبر، كانت معاداة السامية موجودة في كل مكان – قصص عن المؤامرات والتجسس والأشرار اليهود الذين يتجمعون في الأقبية لتخطيط خطط شريرة، عندما كنت طفلاً، أحببت هذه الأشياء - كنت مهووسًا بها."

كانت قراءاته المفضلة في طفولته عبارة عن كتب من سلسلة "رجل المستحيل " التي تروي الأعمال البطولية التي قام بها عميل سري مصري ضد الأعداء الصهاينة".

تزامن بلوغه سن الرشد، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع موجة من الغليان في العالم العربي، أثارتها الانتفاضة الثانية، وهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، والحروب التي تلت ذلك في العراق وأفغانستان، وصعود قناة الجزيرة وخطابها التحريضي، ضد الغرب وإسرائيل.

قال منصور: "ربما يكون جيلي هو الجيل الأكثر تلقيناً في التاريخ الحديث للمنطقة".

بدأ بتعلم اللغة العبرية بنفسه عبر الإنترنت ثم درسها في جامعة القاهرة. ومع ذلك، كلما اكتشف المزيد عن المجتمع الإسرائيلي.

وفي عام 2009، بدأ يتردد على المركز الأكاديمي الإسرائيلي التابع للسفارة الإسرائيلية في القاهرة. وأثارت زياراته شكوك ضباط المخابرات المصرية. لقد تم مراقبته، وسجنه في نهاية المطاف.

كما أن مشاركة منصور في احتجاجات الربيع العربي عام 2011 في ميدان التحرير بالقاهرة كشفت عنه أكثر وعرضت حياته للخطر، مما أدى إلى هروبه إلى الولايات المتحدة في عام 2012، حيث حصل على اللجوء السياسي.

وفي أميركا، سرعان ما حصل على وظيفة مدرس اللغة العبرية في الأكاديمية العسكرية في كاليفورنيا.

"كم عدد الدول التي تقبل أجنبيًا كاملاً وتمنحه وظيفة في مؤسستها الأمنية لأنه مناسب؟ وعلق قائلاً: "هذا هو جمال أميركا". وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 2017.

واليوم، يصر على أنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه عربي رمزي يقوم بالدعاية (الدعوة العامة) لإسرائيل. ويؤكد أن المعلقين العرب المؤيدين لإسرائيل غالباً ما يتم عرضهم في محاولة "لتسجيل نقاط" بما يتوافق مع قواعد سياسة الهوية الأمريكية.

وبدلاً من ذلك، قرر المحاضر والمؤلف أن يأخذ نشاطه خطوة أخرى إلى الأمام، نحو اتجاه أكثر واقعية من أجل الشرق الأوسط ككل.

وقال مازحا: "المثقفون بارعون في الحديث عن المشاكل، ولكن عندما يقدمون حلولا، فهي كارثة".

وأضاف: "لقد أمضيت حياتي محاولاً معرفة سبب نشأتي بهذه الطريقة، ولماذا الشرق الأوسط في هذه الحالة".

لقد شكلت معتقداتهم الهوية العربية الحديثة والقومية العربية، ولكن أيضًا الهوية الإسلامية. هذا هو خط الفكر الذي أدى إلى ولادة الإسلاموية، كالنضال من أجل تحقيق معنى الإسلام في التاريخ.

قبول إسرائيل عربياً.. لماذا؟

أشار منصور إلى أنه في نهاية المطاف، لا يمكن للتحليل الفكري إلا أن يساعد في فهم الأسباب الجذرية للتطرف الذي تعاني منه المجتمعات العربية، لكنه لا يقدم إجابات ملموسة.

وقال: "الحل يكمن في صناع القرار ورجال الدولة، وفي استراتيجية الجمع بين العرب والإسرائيليين لمواجهة إيران ونسختها الإسلامية".

وفي وظيفته الجديدة كناشط في أروقة السلطة في واشنطن، يتمكن منصور أيضًا من الجلوس مع دبلوماسيين من الدول العربية، الذين يتوافق الكثير منهم مع رؤيته.

"على المستوى الشخصي، هناك قضايا يفهمونها أيضا، إنهم يدركون أن قبول إسرائيل هو في الأساس الاختبار الجديد للعرب، بين أولئك الذين ينتمون إلى قرن الدمار السابق، وأولئك الذين تجاوزوه".