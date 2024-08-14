إيلاف من الجزائر: سوف تقوم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بمقاضاة إيلون ماسك وجي كيه رولينج، وكذلك دونالد ترامب في شكوى "التحرش السيبراني" بعد الجدل حول هويتها الجنسية "ذكر أم أنثى" في أولمبياد باريس 2024.

الثابت في الأمر أن الملاكمة الجزائرية الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس انتزعت الاعتراف الكامل من اللجنة الأولمبية الدولية بأنها أنثى ويحق لها التنافس في فئة السيدات، ومن ثم أصبح يحق لها مقاضاة كل من تنمر عليها أو شكك في أنوثتها، وخاصة الشخصيات العالمية الشهيرة.

ولم تتضح حتى الآن معالم القضية، وما إذا كانت خليف ومحاميها في فرنسا والدائرة المحيطة بها يرغبون في أخذ حقها بالقانون، أم هي فرصة مواتية للإستمرار في دائرة الشهرة، أم أن نهاية القضية سوف تكون مرتبطة بتعويضات مالية ضخمة.

الكشف عن بعض الأسماء

بعد أيام من تقديم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف شكوى قانونية في فرنسا بشأن المضايقات عبر الإنترنت التي واجهتها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تم الكشف عن بعض الأشخاص البارزين كجزء من القضية.

تم ذكر اسم إيلون ماسك، وجي كي رولينغ مؤلفة سلسلة هاري بوتر، في الشكوى، التي تم تقديمها ضد منصة X وفقا لمجلة Variety .

وقال المحامي نبيل بودي لمجلة فارايتي يوم الثلاثاء: "تم ذكر جي كيه رولينج وإيلون ماسك في الدعوى القضائية، من بين آخرين".

وأضاف بودي أيضًا أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيكون جزءا من التحقيق، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم ذكر اسمه في الشكوى.

وأضاف المحامي: "غرد ترامب، لذا سواء تم ذكر اسمه في الدعوى القضائية لدينا أم لا، فسيتم التحقيق معه حتما كجزء من الادعاء".

بطلة الملاكمة الأولمبية إيمان خليف تقدمت بشكوى تقول في مضمونها إنها سوف تقاضي كل من تحرش بها أو تنمر عليها عبر الإنترنت بسبب الجدل حول هويتها الجنسية.

فازت خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في فئة 66 كجم، والتي جاءت بعد فشلها في اختبار الجنس في مسابقة الاتحاد الدولي للملاكمة لعام 2023.

في أعقاب فوزها على الإيطالية أنجيلا كاريني في مباراة الجولة الافتتاحية في الأولمبياد، واجهت خليف وابلًا من الانتقادات بعد أن تنازلت الإيطالية عن المعركة بعد 46 ثانية فقط، وانسحبت باكية من المباراة، قائلة أنها لا تشعر بأن هناك أي نوع من التكافؤ مع الملاكمة الجزائرية التي تملك قوة مفرطة.

ماذا حدث؟ وكيف تم التنمر؟

في أحد المنشورات على موقع X بعد يوم واحد من قتال خليف مع كاريني، كتبت رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" : "نحن نعترض على كل ما حدث لأننا رأينا ذكراً يلكم أنثى".

وبعد المباراة، كتبت السباح السابق رايلي غاينز: "الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية #IStandWithAngelaCarini". أنا أساند أنجيلا كاريني"

فأعاد إيلون ماسك، مالك X، نشر التغريدة، مضيفًا "بالتأكيد".

اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بأنوثة إيمان خليف

دافعت اللجنة الأولمبية الدولية عن قرارها بالسماح لخليف بالمنافسة في الألعاب الصيفية لهذا العام في فئة السيدات، وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد جردت في السابق الاتحاد الدولي للملاكمة من الاعتراف به باعتباره الهيئة الإدارية للملاكمة في عام 2023، وتم إدراج خليف على أنها أنثى في جواز سفرها.

وكتبت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان بعد نزال خليف الأول: "لقد رأينا في التقارير معلومات مضللة عن رياضيتين تتنافسان في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024" .

"تتنافس اللاعبان في مسابقات الملاكمة الدولية لسنوات عديدة في فئة السيدات، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وبطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) والبطولات التي أقرها الاتحاد الدولي للملاكمة، الملاكمتان ضحية قرار مفاجئ وتعسفي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة. ومع اقتراب نهاية بطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2023، تم استبعادهما فجأة دون أي إجراءات قانونية".

وقال مدرب خليف، محمد الشوا، للصحفيين قبل وقت قصير من فوزها بالميدالية الذهبية، إن الملاكمة "تأثرت كثيرا" بما كانت تواجهه - إلى حد كبير عبر الإنترنت - خلال الألعاب الأولمبية.

"لقد تأثرت إيمان بشكل كبير بهذا الوضع. (قالت) "لماذا أنا؟" قال تشاو. وتابع :"لم تستسلم لهذه الحملة من الإساءات، لقد أعطتهم درساً في الأخلاق”.

أما المحامي بودي فأكد أن أسماء أخرى قد تظهر كجزء من التحقيق، وتابع:"ما نطلبه هو أن النيابة العامة لا تحقق مع هؤلاء الأشخاص فحسب، بل مع من ترى ضرورة لذلك، وقال المحامي لمجلة فارايتي: "إذا أحيلت القضية إلى المحكمة، فسوف تتم محاكمتهم".