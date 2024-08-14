ايلاف من الرباط: فتحت جمهورية تشاد، الأربعاء، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية.

وجرى افتتاح مقر القنصلية العامة وتنصيب القنصل العام الجديد خلال حفل ترأسه وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة.

وجاء افتتاح القنصلية العامة التشادية بالداخلة تأكيدا وتفعيلا لقرار تشاد الذي أبلغت به السلطات المغربية يوم 7 سبتمبر 2022، والقاضي بفتح قنصلية عامة لها بالداخلة.

وخلال حفل افتتاح مقر القنصلية التشادية، أكد الوزيران أن فتح قنصلية عامة لتشاد بالداخلة يجسد جودة ومتانة الروابط بين المغرب وتشاد، التي تتميز بعمقها التاريخي وتقوم على الأخوة والتضامن، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.



وزير خارجية المغرب ونظيره التشادي لدى افتتاحهما الاربعاء القنصلية التشيادية في الداخلة

وبفتح هذه القنصلية العامة الجديدة لجمهورية تشاد، يرتفع عدد القنصليات بالأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية إلى 29 قنصلية، منها 17 بالداخلة.