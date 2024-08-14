إيلاف من لندن: وصفوه بـ"العنصري"، و"النازي"، ونعتوه بما هو أكثر حدة من ذلك، قبل أن يحصلوا على مناصبهم الحالية في الخارجية البريطانية، فماذا سيفعلون إذا عاد دونالد ترامب للبيت الأبيض من جديد؟ مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يعرف التسامح مع منتقديه.

يشتهر دونالد ترامب في الأوساط السياسية والدبلوماسية أنه "رجل بارع في حمل الضغائن"، لكن الفريق البريطاني الذي تم تعيينه حديثاً من كبار الدبلوماسيين سوف يصلي من أجل أن يكون ترامب مستعداً للتسامح والنسيان إذا فاز مرة أخرى بالرئاسة الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)

مجلة "بوليتيكو" قالت في تقرير لها إن دراسة للتعليقات السابقة التي أجراها فريق وزارة الخارجية البريطانية الجديد كشفت عن أن مجموعة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين أدلوا بتعليقات انتقادية شديدة حول ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وقد هاجم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالفعل مرشح الحزب الجمهوري كثيراً، وباعتباره عضوًا في البرلمان عن حزب العمال، وقبل توليه مقاليد الخارجية، وصف لامي ترامب بأنه "معتل اجتماعيًا متعاطف مع النازيين الجدد، وعنصري".

تراجع وزير الخارجية

وبما أن احتمال عودة ترامب أصبح أكثر واقعية، تبنى لامي لهجة أكثر تحفظا بكثير - مجادلا بأن موقف ترامب بشأن الأمن الأوروبي "غالبا ما يساء فهمه"، ويتحدث عن "أرضية مشتركة" مفترضة مع جي دي فانس، الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس. . وعندما سئل عن تصريحاته السابقة، قال لامي إن جميع السياسيين كان لديهم ما يقولونه عن ترامب "في الماضي".

وينطبق هذا بالتأكيد على الشخصيات الرئيسية في فريق لامي الوزاري الجديد، وجميعهم موجودون الآن في وزارة الخارجية البريطانية في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، والمكلفين بتحسين علاقات بريطانيا مع بقية العالم.

بعضهم كان يطالب بإلغاء زيارة ترامب

والأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو أن وزير شؤون أميركا الشمالية البريطاني الجديد ستيفن دوتي ووزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ كاثرين ويست شاركا في رعاية اقتراح برلماني شديد اللهجة في نيسان (أبريل) 2019 دعا الحكومة البريطانية إلى إلغاء زيارة الدولة الوشيكة لترامب.

وجاء في النص ، الذي وقعته أيضًا وزيرة التنمية الدولية المعينة حديثًا أنيليز دودز، أن البرلمان البريطاني "يأسف لسجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك كراهية النساء والعنصرية وكراهية الأجانب".

كما هاجمت المجموعة بشدة قرار ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وكتب دوتي - وهو الآن وزير لشؤون أميركا الشمالية - أن بريطانيا "لا ينبغي لها أن تكرم أو يُنظر إليها على أنها تؤيد أولئك الذين يهاجمون أو يقفون ضد قيمنا الأساسية للإنسانية والمساواة".

وقالت وزيرة التنمية الدولية، أنيليس دودز، في برنامج "كواليس تايم" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "تقوم على القيم الديمقراطية التي للأسف لا يلتفت إليها الرئيس ترامب".

ووصف حظر السفر الذي فرضه ترامب – والذي فرض قيودًا على دخول الولايات المتحدة على خمس دول ذات أغلبية مسلمة – بأنه "مثير للانقسام وغير كفء".

واتهم الإدارة بالإشراف على "العقاب الجماعي". واتهم ترامب بإظهار "الافتقار التام للتعاطف والنظر في أي شيء لا يصب في مصلحته الشخصية بشكل مباشر".

واستمرت الهجمات بعد أن بدأت زيارة ترامب الرسمية في حزيران (يونيو) 2019.

وقال دودز، في برنامج "سؤال تايم" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "تستند إلى القيم الديمقراطية التي لا يلتفت إليها الرئيس ترامب للأسف".

هل يغفر وينسى؟

وقد لا ينسى حلفاء ترامب كل هذا الهجوم الدبلوماسي البريطاني بهذه السهولة في حالة فوزه، ومؤخرا، حذر وودي جونسون، آخر سفير أميركي لترامب إلى المملكة المتحدة، لامي من أن "الناس سوف يتذكرون كل تلك التعليقات" التي لم تكن "حكيمة".

ورفض إريك ترامب، نجل ترامب، تصريحات وزير الخارجية تجاه ترامب ووصفها بأنها "حماقة وغباء".

هل يمكن بناء الجسور من جديد؟

لا عجب أن مسؤولي حزب العمال في المملكة المتحدة أمضوا الأشهر الأخيرة وهم يسعون جاهدين لبناء الجسور مع معسكر ترامب. تم تجميد خطط تعيين سفير جديد للمملكة المتحدة في واشنطن في انتظار نتيجة انتخابات 5 تشرين الثاني (نوفمبر).

إذا فاز ترامب، تأمل بريطانيا أن يمتد التسامح الذي أظهره تجاه اختياره لمنصب نائب الرئيس فانس - الذي وصف ذات مرة المرشح الجمهوري بأنه "كارثة أخلاقية" يمكن أن يكون "هتلر أميركا" - ليشمل فريقها الخاص من كبار الدبلوماسيين. .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة علاقة خاصة، مبنية على أساس روابطنا الأمنية والعسكرية والاستخباراتية العميقة، فضلاً عن روابطنا الثقافية والشعبية الفريدة".

وأضاف: "إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أي شخص سينتخب رئيساً للولايات المتحدة".