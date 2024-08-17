إيلاف من لندن: أطلق بنجاح إلى الفضاء أول قمر اصطناعي عسكري بريطاني يمكنه التقاط صور ومقاطع فيديو نهارية لسطح الأرض.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإطلاق هو الخطوة الأولى في مجموعة أقمار اصطناعية مستقبلية تسعى إلى تعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في المملكة المتحدة.

والقمر الاصطناعي "المتطور" - المسمى Tyche - هو جزء من برنامج وزارة الدفاع الذي يهدف إلى دعم العمليات العسكرية بالإضافة إلى مراقبة الكوارث الطبيعية والبيئة ورسم خرائط تطوير المعلومات وتتبع تأثير تغير المناخ.

اطلاق تايكي

وتم إطلاق Tyche يوم الجمعة من صاروخ Falcon 9 المملوك لشركة SpaceX، الشركة التي شارك في تأسيسها مالك X الملياردير إيلون ماسك.

وقالت ماريا إيغل، وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعة: "سيوفر تايكي معلومات استخباراتية أساسية للعمليات العسكرية بالإضافة إلى دعم المهام الأوسع عبر الحكومة.

وأضافت: "يُظهر تايكي أيضًا التزام المملكة المتحدة بدعم الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وتحفيز النمو في جميع أنحاء القطاع ودعم الوظائف عالية المهارة في المملكة المتحدة."

ملكية وزارة الدفاع

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) تم تصميم تايكي، الذي يبلغ حجمه حجم الغسالة تقريبًا، وتم بناؤه في المملكة المتحدة من خلال عقد بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني مُنح لشركة Surrey Satellites Technology Limited (SSTL) وهو أول قمر اصطناعي مملوك بالكامل لوزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن استخدام الفضاء "أمر بالغ الأهمية للعمليات العسكرية".

وتلقت شركة Surrey Satellites Technology Limited (SSTL) الإشارات الأولى من تايكي بعد ساعات قليلة من الإقلاع من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، مما يؤكد الإطلاق الناجح.

وسيعمل القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 150 كغم في مدار أرضي منخفض لمدة خمس سنوات.

وقال اللواء بول تيدمان، قائد الفضاء في المملكة المتحدة: "هذا يوم رائع للفضاء في المملكة المتحدة. لقد أظهر الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي تايكي أن قيادة الفضاء البريطانية وشركاءها الأساسيين في مجال الدفاع والصناعة، يمكنهم بسرعة تحويل المفهوم إلى قدرة إطلاق قمر صناعي في المدار."