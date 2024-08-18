إيلاف من مراكش: زعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، أن مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر عقده الأسبوع المقبل في شيكاغو هو "مؤتمر مزور"، وادعى مرة أخرى أن نائب الرئيس كامالا هاريس أصبحت المرشحة الديمقراطية للرئاسة بعد "الإطاحة بالرئيس" جو بايدن.

وخلال تجمع انتخابي في ويلكس بار، في بنسلفانيا، زعم ترامب أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الناخبين يعتقدون أن وضعهم كان أفضل حالا خلال إدارته.

وقال ترامب: "هل أنتم أفضل حالا مع كامالا وبايدن مما كنتم عليه في عهد الرئيس دونالد جيه ترامب؟ لا أعتقد ذلك. كما تعلمون، يجرون استطلاعات رأي حول هذا الموضوع، قلت: فلماذا نجري انتخابات؟ لمذا يجرون انتخابات؟".

وقال ترامب: "لقد كان هذا انقلابا. لقد خرجوا، كما تعلمون، أنا أنفقت 100 مليون دولار في محاربة جو بايدن، وأخبروه أنه لا يستطيع الفوز، ولم يكن أداؤه في المناظرة هو الأفضل على الإطلاق"، وقال لاحقا إنه إذا لم يجر مناظرة مع بايدن، فإن بايدن كان سيظل مرشحا للرئاسة.

وأضاف ترامب مجددا أنه يعتقد أن التغلب على كامالا هاريس سيكون "أسهل" من بايدن، "لأنها مجنونة يسارية راديكالية"، حسب وصفه.

وأضاف ترامب أنه يريد هزيمة هاريس لوقف أجندتها الليبرالية المتطرفة، مشيراً إلى أنه لا يمكن خسارة أصوات ولاية بنسلفانيا في الانتخابات.

كما انتقد ترامب الأجندة الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها كامالا هاريس، وتساءل عن سبب عدم تنفيذها لمقترحاتها أثناء وجودها فعليا في منصبها.

وقال ترامب خلال التجمع الحاشد في بنسلفانيا: "أمس، طرحت كامالا ما يسمى بخطتها الاقتصادية. تقول إنها ستخفض تكلفة الغذاء والسكن بدءًا من اليوم الأول، لكن اليوم الأول لكامالا كان قبل ثلاث سنوات ونصف، فلماذا لم تقم بذلك إذن؟".