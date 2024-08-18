إيلاف من لندن: قالت بريطانيا وفرنسا اللتان بدأتا منذ أيام مهمة مشتركة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إن الوقت لم يفت بعد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويتعين علينا أن نكسر دائرة العنف.

وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اللذان زارا المنطقة معاً، مقالا في صحيفة (أوبزرفر) اللندنية عن الكيفية التي قد يؤدي بها وقف إطلاق النار إلى تمكين التقدم نحو حل الدولتين ــ الطريق الوحيد الطويل الأجل إلى السلامة والأمن.

نص المقال

وفي الآتي نص المقال:

إن هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط. فما زالت تصرفات إسرائيل في غزة تؤدي إلى خسائر لا تطاق في أرواح المدنيين. ولا يزال الرهائن الذين احتجزهم إرهابيو حماس مقيدين بالسلاسل، بعد 316 يوما من الهجوم الذي شنوه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومن بينهم مواطنون فرنسيون وبريطانيون.

لقد اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وتعني التهديدات الإيرانية بمزيد من التصعيد أن مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة آخذة في الارتفاع.

إن ما نشهده الآن هو حلقة مدمرة من العنف. وإذا ما ارتكبنا خطأ واحدا في التقدير، فإن الموقف يخاطر بالتحول إلى صراع أعمق وأكثر صعوبة. وهذه الحلقة، مع ميلها إلى التصعيد، تجعل التقدم نحو الحل السياسي أكثر صعوبة.

رسالة مشتركة

إن استجابتنا تتلخص في إعادة الاتصال ــ باستخدام نقاط القوة المشتركة لدبلوماسيتنا للضغط من أجل إيصال رسالة مشتركة. لقد سافرنا نحن، وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة، معًا الأسبوع الماضي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن خلال القيام بأول زيارة مشتركة لوزير خارجية بريطاني وفرنسي منذ أكثر من عقد من الزمان، فإننا نُظهِر التزامنا بالعمل معًا بشكل أوثق على نحو متزايد بروح جديدة من التعاون، لصالح أمننا الوطني وأمن أوروبا وأمن الشرق الأوسط.

إن بلدينا يتمتعان بسجل قوي من العمل معًا لمواجهة تحديات اليوم، وبعد مرور ثمانين عامًا على إنزال قوات الحلفاء في نورماندي وتحرير فرنسا، يتعين علينا أن نستمر في ممارسة الزعامة العالمية في عصر من عدم الاستقرار الجيوسياسي المتجدد.

إن المملكة المتحدة وفرنسا متحدتان وراء مجموعة مشتركة من الرسائل التي نقلناها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك في الاجتماعات مع وزير خارجية إسرائيل، إسرائيل كاتس، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى.

وبصفتنا أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإننا لا نتقاسم مصلحة مشتركة فحسب، بل نتقاسم مسؤولية مشتركة للقيام بدورنا في أمن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة واستقرار المنطقة ككل.

مفاوضات اللحظة الأخيرة

ينبغي لجميع الأطراف أن تركز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة. وتوفر هذه المحادثات فرصة حيوية لتأمين وقف إطلاق نار فوري ينهي الصراع المروع في غزة. وهو طريق لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين بوحشية من قبل حماس. ومسار لاستعادة الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من معاناة هائلة وتواجه احتمالات أسوأ بكثير.

كانت زيارتنا لمستودع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمثابة تذكير صارخ بثمن هذا الصراع، وهو أمر غير مقبول. وبدون إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ويتسابق العاملون الشجعان في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنظمات الإنسانية لمنع تفشي شلل الأطفال على نطاق واسع، لكنهم لا يستطيعون البدء في التطعيم إلا إذا كان ذلك آمنا.

لا مصلحة لأحد

لم يفت الأوان أبدا للسلام. إن الصراع الشامل في جميع أنحاء المنطقة ليس في مصلحة أحد. إن كل الأطراف بحاجة إلى ضبط النفس والاستثمار في الدبلوماسية. فأي هجوم إيراني من شأنه أن يخلف عواقب مدمرة، ولا سيما تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة.

إن المملكة المتحدة وفرنسا ليستا وحدهما في تسليط الضوء على ضرورة الدبلوماسية لتجنب المزيد من الصراع. فقد تحدثنا مع نظرائنا في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، والذين يشاركوننا رغبتنا في رؤية خفض التصعيد في التوترات الحالية. ويلعب الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون دوراً قيماً بشكل خاص في تنسيق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

ويعزز التزامنا قناعتنا بأن تأمين مثل هذه الصفقة على وجه السرعة يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة الأوسع. فالصفقة وحدها هي القادرة على تخفيف معاناة المدنيين. والصفقة وحدها هي القادرة على استعادة شعور المجتمعات بالأمن. والصفقة وحدها هي القادرة على فتح المجال للتقدم نحو حل الدولتين ــ الطريق الوحيد الطويل الأجل إلى السلامة والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

لا عذر أو تأخير

لا يمكن أن يكون هناك تأخير أو أعذار. يجب علينا جميعاً أن نجتمع معاً. وأن نعيد الاتصال من أجل السلام.

والحل السياسي وحده هو القادر على تحقيق السلام الذي نحتاج إليه بشدة. ولهذا السبب فإننا لا نريد وقف إطلاق النار في غزة فحسب، بل ونحث إسرائيل وحزب الله ولبنان على المشاركة في المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة لحل التوترات بينهم دبلوماسياً، على أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.