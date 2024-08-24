أكد البيت الأبيض الأمريكي الجمعة "تحقيق تقدم" في المباحثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، سعيا للتوصل الى اتفاق هدنة في غزة، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" وليام بيرنز يشارك فيها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "تم تحقيق تقدم، ونحتاج الآن الى أن يعمل الطرفان من أجل التنفيذ"، مشيراً الى أن المباحثات التي عقدت الخميس كانت تمهيدية، قبل أن تجري نقاشات أكثر عمقا.

وذكر موقع أكسيوس، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار، حتى يمكن مواصلة المحادثات.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس الأمريكي إن نتنياهو قبل جزئيا بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمتهما يوم الأربعاء، ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي وناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية، تتضمن ما يجري من تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أوستن في منشور على منصة إكس إنه ناقش أيضا احتمالات التصعيد من إيران والجماعات المدعومة منها، في المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس، وإنه أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة متمركزة في وضع جيد بالشرق الأوسط.

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من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مطلب رئيس الوزراء نتنياهو بمواصلة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا تحوّل الى إحدى نقاط الخلاف الرئيسية والأخيرة، على طريق التوصل إلى اتفاق.

ووفق الهيئة فقد عارض المصريون بشدة استمرار انتشار قوات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه تم خلال المحادثات تسليم مصر خرائط انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة الاتفاق، خاصة بمحاذاة محور فيلادلفيا.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه تم إحراز تقدم مع المصريين، ومن المتوقع أن يسلموا الخرائط الإسرائيلية لحماس السبت، من أجل الحصول على رد الحركة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل تأمل أن تستجيب حماس للخرائط الإسرائيلية وتوافق على الانضمام إلى المفاوضات يوم الأحد، حتى يتمكن الوسطاء من التحرك بين الطرفين في الوقت المناسب والمضي قدما على طريق التوصل إلى اتفاق.

التطورات الميدانية

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وفي آخر التطورات الميدانية، فقد دعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، السكان والنازحين في مناطق غرب مدينة غزة إلى إخلائها وذلك على خلفية "إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس"، وفق قوله.

وتوعّد أدرعي بأن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد العناصر الإرهابية وبشكل فوري".

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⭕️على خلفية اطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات الإرهابية من منطقتكم، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة ضد تلك… pic.twitter.com/Wl526ZGaGL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 23, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على مدينة سديروت الجنوبية، أحدهما اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية فيما سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.