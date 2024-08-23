واشنطن: ذكر موقع أكسيوس، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر، في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات.

وقال 3 مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل جزئيا بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمتهما الأربعاء، ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة.

ووفقا لموقع أكسيوس، قال أحد مساعدي نتانياهو: "رئيس الوزراء وافق على تغيير موقع أحد مواقع الجيش الاسرائيلي ونقله بضع مئات من الأمتار فقط.. بطريقة لا تضر بالسيطرة العملياتية" على طول ممر فيلادلفيا.

وذكر الموقع أن الرئيس الأميركي طلب سحب القوات الإسرائيلية من شريط يبلغ طوله من كيلومتر إلى كيلومترين على طول الحدود بين مصر وغزة.

خرائط إلى حماس

وقال موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: "إسرائيل ومصر نجحتا خلال المحادثات في القاهرة الخميس في تضييق الفجوات بينهما فيما يتعلق بنشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول ممر فيلادلفيا".

وأضاف: "إسرائيل قدمت لمصر خلال المحادثات خرائط مقترحة لانتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق بما في ذلك على طول ممر فيلادلفيا".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل "تأمل أن تستجيب حماس للخرائط الإسرائيلية وتوافق على الانضمام إلى المفاوضات حتى يتمكن الوسطاء من إجراء محادثات غير مباشرة بين الطرفين في الوقت الحقيقي والمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق".

ووفقا لأكسيوس، من المتوقع أن يسلم المصريين الخرائط الإسرائيلية إلى حماس السبت من أجل تلقي الرد.