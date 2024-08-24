واشنطن: أبدت كامالا هاريس خلال مؤتمر الديموقراطيين في شيكاغو موقفا حازما بشأن قضايا السياسة الخارجية مع محاولتها في الوقت نفسه إعادة التوازن بخصوص غزة، في استراتيجية تهدف بشكل خاص لهزم دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض.

في خطابها الخميس أمام مؤتمر الديموقراطيين، تعهدت نائبة الرئيس الأميركي بأنها "لن تقيم صداقات مع الطغاة"، على عكس الملياردير والرئيس السابق الذي "يريد هو نفسه أن يكون مستبدا" بحسب قولها.

وهي بالتالي تحاول أن تبدو أكثر قوة وقدرة على الساحة الدولية من خصمها الجمهوري.

هو شكل من أشكال القطيعة مع الرئيس جو بايدن الذي خاض حملته الانتخابية عام 2020 على أساس وعد بوقف "الحروب التي لا نهاية لها". حمل باراك أوباما أيضا رسالة تهدئة على الساحة الدولية عند وصوله الى السلطة في 2008 بعد نهج جورج دبليو بوش القائم على المجهود الحربي.

أما الديموقراطية كامالا هاريس فقد عبرت أمام الحاضرين في شيكاغو عن دعمها الصريح للجيش، مؤكدة أنها تريد أن تظل "أقوى قوة قتالية وفتاكة في العالم" أميركية. وقالت أيضا إنها سترد على أي هجوم تشنه إيران أو حلفاؤها في الشرق الأوسط.

وبحضور قدامى المحاربين على مسرح المؤتمر، عبرت المدعية العامة السابقة أيضا عن دعمها لأوكرانيا في مواجهة روسيا منددة بهجمات دونالد ترامب على حلف شمال الأطلسي.

"إظهار قوة المرأة"

لماذا هذه الكلمات القوية الصادرة عن مرشحة ديموقراطية؟

تقول أليسون مكمانوس من مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن يميل عموما الى اليسار، إنه "لدى العموم دائما انطباع بأن المرأة هي، في جوهرها، قائدة أضعف من الرجل".

وتضيف هذه الخبيرة، "لذلك، كامرأة، عليها أن تفعل أكثر بكثير مما يحتاجه الرجل لإظهار قوتها".

لكن مكمانوس أكدت أن هذه القوة التي تظهرها كامالا هاريس في السياسة الخارجية، يجب ألا تُفهم بالضرورة على انها نهج سياسي مؤيد للحرب.

غزة

لأن القضية الساخنة التي تهز الدبلوماسية الأميركية وحملة الديموقراطيين، هي حرب غزة والدعم القوي الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل، رغم ارتفاع اعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين. تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع شيكاغو هذا الأسبوع احتجاجا على المساعدة الأميركية المقدمة لاسرائيل.

وحول هذا الموضوع، وعند تطرقها الى معاناة الفلسطينيين وعبر وعدها بالعمل حتى "يتمكنوا من الوصول إلى حقهم في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير"، لاقت كامالا هاريس أكبر قدر من التصفيق.

تقول الخبيرة أليسون مكمانوس إن استخدام المرشحة الديموقراطية عبارة "تقرير المصير" يشكل خطوة مهمة.

وأوضحت أن "قول ذلك يعني الاعتراف بأن الفلسطينيين يشكلون شعبا وأن لديهم حقوقا وأنهم يجب أن يكونوا هم من يقرر مستقبلهم".

يأتي ذلك بعد وعدها، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية تموز (يوليو) الماضي، بعدم "البقاء صامتين" أمام معاناة المدنيين، خصوصا ان مستشارها الدبلوماسي الرئيسي فيل غوردون نشر كتابا ينتقد السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

لكن كامالا هاريس دافعت بقوة مساء الخميس عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهي لا تؤيد تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل والتي تلاقي انتقادات شديدة.

وقالت أنيل شيلين التي استقالت في آذار (مارس) من الخارجية الأميركية تعبيرا عن معارضتها السياسة بشأن غزة "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تغتنم هذه الفرصة لتحاول على الأقل الإشارة الى انها قد تبتعد عن المواقف الحالية" للادارة الأميركية.

لكنها أكدت أنها لم تفقد الأمل بعد.

وذكرت انه منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة، كان ينظر الى انتقاد اسرائيل على انه حسابات سياسية خاطئة. لكنها أضافت أن هذا الأمر "بدأ يتغير" رغم انه "قد يستغرق وقتا قبل ان تفهمه الطبقة السياسية الأميركية".