اندلعت مواجهة في الفلبين بين الشرطة وأنصار قس مؤثر في البلاد، بعد اقتحام الآلاف من ضباط الشرطة مجمعاً دينياً مترامي الأطراف، بحثاً عن القس المتهم بعدة جرائم من بينها الاتجار بالأطفال جنسياً.

وأكدت الشرطة أنها لن تغادر المجمع المسمى بـ "مملكة يسوع المسيح KOJC"، حتى تجد القس أبولو كويبولوي، الذي يطلق على نفسه اسم "ابن الله المختار".

ويُعتقد أنه يختبئ داخل مجمعه الذي تبلغ مساحته 30 هكتاراً (75 فدانا)، والذي يضم حوالي 40 مبنى، بما في ذلك كاتدرائية ومدرسة وحتى حظيرة طائرات.

كانت السلطات تبحث عن كويبولوي منذ أشهر، لكنه خرج ليعلن في وقت سابق أنه "لن يتم القبض عليه حياً".

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة دافاو الرائد كاثرينا ديلا ري، لوكالة أنباء رابلر الفلبينية، إن الشرطة داهمت مجمع مملكة يسوع المسيح، في وقت متأخر من يوم السبت.

وذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت لاحقا الغاز المسيل للدموع ضد أتباع كويبولوي، بعد أن تحولوا إلى "مشاغبين وعنيفين".

وأغلق المئات من أتباع كويبولوي أجزاء من طريق سريع رئيسي في محاولة لتعطيل حركة المرور إلى المجمع.

ويؤكد أنصار القس براءته، قائلين إن الاتهامات الموجهة إليه "ملفقة".

وتوفي أحد أنصاره بنوبة قلبية أثناء مداهمة الشرطة.

تعتقد الشرطة أن كويبولوي يختبئ في مخبأ تحت الأرض، بعد استخدام معدات يُعتقد أنها قادرة على اكتشاف الأشخاص وتحديد مكانهم خلف الجدران من خلال تتبع نبضات قلبهم، كما قالت الرائد كاثرينا.

ويزعم مجمع"مملكة يسوع المسيح" التابع لكويبولوي، أن لديه سبعة ملايين متابع وقد طور خدماته من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويحظى القس بتأثير سياسي كبير وعمل مستشارا روحيا للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي تتحكم عائلته سياسيا في مدينة دافاو.

لكن منذ تنحي الرئيس دوتيرتي في عام 2022، كانت السلطات تلاحق كويبولوي.

وهو متهم بتهريب أتباعه إلى الولايات المتحدة لطلب التبرعات للجمعيات الخيرية المزيفة. كما يُزعم أنه طلب من أتباعه الإناث، بعضهن قاصرات، ممارسة الجنس معه كواجب ديني.

وعلق القس كويبولوي بأن "الشيطان" كان وراء مشاكله القانونية. كما قال إنه لا يريد أن "يتدخل" مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قضيته.

وأعلن أيضا في أبريل/نيسان أنه يحافظ على نفسه بالاختباء من السلطات.

وقال "لا أختبئ من التهم لأنني مذنب، هذا ليس صحيحا، أنا فقط أحمي نفسي".

من هو أبولو كويبولوي؟

القس كويبولوي هو زعيم مملكة يسوع المسيح، وهي طائفة مسيحية تزعم أن عدد أعضائها سبعة ملايين.

ويدّعي أنه سمع صوت الله يهمس له "سأستخدمك" أثناء حضوره حدثاً للراعي الأمريكي بيلي غراهام، في كوريا الجنوبية عام 1973.

وقد دفعه هذا إلى إنشاء مجمع مملكة يسوع المسيح، في مدينة دافاو بالفلبين عام 1985.

يخطب كويبولوي في أنصاره من على طاولة زجاجية موضوعة أمام صور عملاقة لمزرعته الخصبة على قمة التل، والتي يطلق عليها "حديقة عدن المستعادة".

عندما لا يكون موجوداً في دافاو، شوهد وهو يسافر على متن طائرته الخاصة.

لقد عكس صعوده في عالم الشهرة صعود الرئيس السابق دوتيرتي على الصعيد الوطني. بدأ كلاهما في دافاو، حيث شغل الرئيس السابق منصب عمدة المدينة.

عندما انتُخب دوتيرتي رئيساً في عام 2016، ارتفعت مكانة القس كويبولوي إلى مستوى أعلى. لكن مكانته بدأت تتراجع عندما ترك دوتيرتي منصبه في عام 2022.

خارج تحالفه مع دوتيرتي، اكتسب كويبولوي أيضاً نفوذاً كبيراً من خلال تأييد السياسيين أثناء الانتخابات.

كان كويبولوي مناصراً كبيراً للسياسية غلوريا أرويو، التي سبقت دوتيرتي في الحكم.

عندما أعلن تأييده اختيار خليفة لغلوريا أرويو، في انتخابات عام 2010، ادّعى كويبولوي أنه رأى اسم المرشح في رؤية تضمنت الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

في الفلبين، يصبح زعماء المنظمات والطوائف الدينية أقوياء سياسياً عندما يوجهون أتباعهم للتصويت ككتلة، كما يقول المحللون.

يمكن أن تصبح المنافسات الانتخابية شديدة التنافس لدرجة أن بعض المرشحين يعتقدون أن تأييد زعماء دينيين مثل كويبولوي يمكن أن يساعد حملتهم أو قد يدمرهم.

قال المحلل السياسي كليف أرجويليس، لبي بي سي نيوز: "السياسة في الفلبين هي في الأساس ممارسة أخلاقية. لذلك، يتطلع الناخبون إلى قادتهم الدينيين للحصول على التوجيه".

ما هي التهم الموجهة إليه؟

في عام 2021، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى كويبولوي تهمة الاتجار الجنسي بالأطفال والاحتيال والإكراه وتهريب كميات كبيرة من النقود.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كان يتاجر بالفتيات والنساء من الفلبين إلى الولايات المتحدة، حيث يُجبرن على طلب المال لجمعية خيرية وهمية.

كما طلب من مساعداته الشخصيات، اللاتي يطلق عليهن اسم "الرعاة"، ممارسة الجنس معه، حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في يناير/كانون الثاني 2022، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي منشوراً مكتوباً عليه "مطلوب للعدالة" يحمل صورة القس، ويطلب معلومات عن مكان وجود كويبولوي.

في مارس/آذار الماضي، قدمت وزارة العدل الفلبينية تهماً منها الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي ضد كويبولوي، بسبب اتهامه بإساءة معاملة امرأة مراهقة في عام 2011.

أصدرت المحاكم في كل من الولايات المتحدة والفلبين مذكرات اعتقال بحقه.

ونفى القس كويبولوي التهم الموجهة إليه واتهم السلطات الأمريكية بالحكم المسبق على قضيته.