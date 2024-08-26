إيلاف من لندن: توفي اليوم الإثنين، مدرب إنكلترا السابق سفين غوران إريكسون عن عمر يناهز 76 عامًا، حسبما قالت عائلته.

وكان السويدي إريكسون أول مدرب أجنبي لفريق كرة القدم الإنكليزي للرجال في عام 2001، حيث درب ما يسمى "الجيل الذهبي" من اللاعبين بما في ذلك ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وواين روني وفرانك لامبارد.

كان إريكسون مصابًا بسرطان البنكرياس وفي بداية عام 2024 كشف أنه لم يتبق له سوى عام واحد ليعيشه "في أفضل الأحوال".

وقالت عائلته في بيان: "توفي سفين جوران إريكسون". "بعد مرض طويل، توفي سفين جوران إريكسون في الصباح في منزله محاطًا بعائلته".

وأضاف: "أقرب المعزين هم ابنته لينا؛ والابن يوهان مع زوجته أمانا وحفيدته سكاي؛ والأب سفين؛ وصديقته يانيسيت مع ابنه ألكيدس؛ والأخ لارس إريك مع زوجته جومنونج.

وقال البيان: "تطلب الأسرة احترام رغبتها في الحداد على انفراد وعدم الاتصال بها".

ومن بين المعزين الأمير ويليام، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي قال في بيان تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي: "حزين لسماع نبأ وفاة سفين جوران إريكسون.

وقال الأمير: "التقيت به عدة مرات كمدير لمنتخب إنجلترا ودائمًا ما أذهلني كاريزمته وشغفه باللعبة. أفكاري مع عائلته وأصدقائه. "إنه رجل نبيل حقيقي في اللعبة."

كما نعاه رئيس الوزراء السير كير ستارمر الذي قال إنه "حزن بشدة" لأخبار وفاة إريكسون. وتابع: "سيتم تذكره لمساهمته الهائلة في كرة القدم الإنجليزية والتي جلبت الفرح للكثيرين على مر السنين. أفكارنا مع عائلته."

وخلال مسيرته المهنية، أدار إريكسون سلسلة من الأندية الأوروبية البارزة مثل بنفيكا وروما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو.

وترك إريكسون منصب إنكلترا بعد كأس العالم 2006، ثم أدار لاحقًا المكسيك وساحل العاج، بالإضافة إلى الأندية الإنكليزية مانشستر سيتي وليستر سيتي.