إيلاف من دبي: أعلنت جمارك دبي عن إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر "البريغابالين" وصل وزنها إلى طن و100 كيلوغرام، كانت مخبأة في 40 برميلاً ضمن شحنات واردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة، ولم يتم الإعلان تفصيلاً عن طبيعة هذه المادة، وهل هل دواء أم مخدر؟

مادة "البريغابالين"تستخدم كمضاد للصرع ومهدئ لآلام للأعصاب، ويستخدم كدواء إضافي في علاج الصرع الجزئي سواء كان يتمدد ليصبح منتشرًا في كامل الجسم أو إذا بقي محصورا في منطقة واحدة من الجسد.

يعتبر من الأدوية التي من النادر أن تستخدم لغايات الإدمان وفي حالات قليلة قد تسبب الإدمان في حال تعاطي جرعة عالية أو في حال استعمال الدواء على فترة طويلة، ويصنف الدواء كمادة مراقبة تحت الفئة الخامسة في الولايات المتحدة الأمريكية

وجاءت واقعة مصادر هذه الكميات الكبيرة من هذه المادة في دبي، بعد وصول الشحنة إلى المنفذ، وقيام ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، إذ تبين بعد المراقبة الدقيقة والتحليلات أن المادة المحجوزة مدرجة ضمن قوائم المواد المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات.

وأخطر ضباط التفتيش إدارة مكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وبدأت الإجراءات القانونية بحق المشبوهين بحضور ممثلي الإدارات المعنية من جمارك دبي وشرطة دبي.