إيلاف من تل أبيب: قالت تقارير إسرائيلية إنه في الأسابيع الأخيرة، لم تعد الشرطة تمنع أو تعاقب اليهودي الذي يسجد أو يصلي في الحرم القدسي، بل تسمح بها بشكل يومي، وقد شهدت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" خلال زيارة إلى الحرم القدسي الأربعاء ذلك، حيث أقيمت صلاة بعد الظهر بصوت عالٍ، وشوهد بعض المصلين وهم نيام على بطونهم.

ويتم السجود على الجانب الشرقي من باحة الحرم القدسي الشريف، بعيدا عن أنظار المصلين المسلمين، ولكن على مرأى ومسمع من الشرطة التي ترافق اليهود أثناء زياراتهم، والتي لم تسمح في السابق بمثل هذه الصلوات في ظل الوضع الراهن والقائم منذ عقود بشأن الحرم القدسي الشريف.

ويعتبر السجود في الحرم القدسي الشريف شكلاً خاصاً من أشكال العبادة الدينية في اليهودية، وحتى فريضة دينية في مكانها الصحيح من الموقع كما تقول الصحافة الاسرائيلية.

الصلاة بشكل ظاهر أصبحت معتادة

قبل الثالث عشر من آب (أغسطس) من هذا العام، كانت الشرطة تحتجز الزوار اليهود وغير المسلمين وتبعدهم عن المكان إذا كانوا يؤدون الصلاة بشكل ظاهري مثل السجود. وكان ضابط الشرطة الذي يطلع الزوار قبل زيارتهم كان يوجههم أيضًا بعدم أداء الصلاة بشكل ظاهري.

وقد اكتسبت الممارسة الجديدة الاهتمام لأول مرة في الثالث عشر من آب (أغسطس) وهو تاريخ الصيام اليهودي في التاسع من آب (أغسطس) هذا العام، عندما سجد المصلون الذين زاروا الحرم القدسي في نفس الوقت الذي زاره فيه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وصلوا بصوت عالٍ. ولم تعتقل الشرطة أو تطرد أيًا من المصلين الذين شاركوا في مثل هذه الصلاة العلنية.

وأصر بن جفير في ذلك الوقت وبعد ذلك على أن سياسته، بصفته الوزير الذي يتمتع بسلطة على الشرطة، كانت السماح لليهود بالصلاة في الموقع. وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى التقليل من أهمية هذا التطور، مؤكداً أنه لم يحدث أي تغيير في الوضع الراهن. لكن بن غفير تجاهل احتجاجاته، واستمرت الصلاة دون انقطاع.

الصلاة سراً

لقد سمحت الشرطة بالصلاة اليهودية بشكل سري منذ عام 2018 على الأقل، أثناء ولاية جلعاد أردان كوزير للشرطة. ووفقًا للناشط، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الخطوة كانت التغيير الحقيقي للوضع الراهن في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه إلى جانب القدرة على السجود، تسمح الشرطة أيضا بالصلاة مع الغناء والرقص في الجانب الشرقي من المسجد الأقصى.

في بداية الزيارة، صعدت مجموعة من نحو 30 شخصا، معظمهم من الرجال ولكن بينهم بعض النساء والأطفال، إلى باب المغاربة من مدخل ساحة الحائط الغربي وهم يغنون، "وسوف يسجدون لله على الجبل المقدس في أورشليم" - وهي آية من كتاب إشعياء التوراتي.

التحرك عكس عقارب الساعة

وكما هو الإجراء العام للزوار اليهود أثناء صعودهم خلال ساعات زيارة غير المسلمين، تم اصطحاب المجموعة بمرافقة الشرطة حول الحرم القدسي الشريف عكس اتجاه عقارب الساعة من الزاوية الجنوبية الغربية للساحة إلى الجانب الشرقي.

وعند وصولهم إلى هناك، انحنى عدد كبير من أعضاء المجموعة متجهين نحو الغرب حيث يقع حرم المعابد اليهودية القديمة، على مرأى ومسمع من الشرطة.

كما سجد المصلون أثناء صلاة العصر التي أدوها، وأدوا الأجزاء ذات الصلة من الخدمة بصوت عالٍ. ثم ألقى حاخامان ناشطان دروسًا قصيرة استمرت كل منها بضع دقائق، قبل أن تصدر الشرطة تعليمات للمجموعة بإنهاء الزيارة، والالتفاف حول الطرف الشمالي للموقع والخروج عبر بوابة السلسلة.

وأشاد الحاخام عوفر إلياشيف، وهو ناشط آخر من المتطرفين اليهود والذي يزور الحرم القدسي منذ بضع سنوات، بالحرية المكتشفة حديثا للسجود في الموقع المقدس.

ماذا قال بن غفير؟

وفي حديثه لإذاعة الجيش يوم الاثنين، أصر بن غفير - وهو مؤيد قديم لحقوق الصلاة اليهودية في الحرم القدسي على أن القانون الإسرائيلي لا يميز بين الحقوق الدينية لليهود والمسلمين في الحرم القدسي، الذي يعتبر أقدس موقع في اليهودية وثالث أقدس موقع في الإسلام.

وعندما سُئل عما إذا كان سيبني كنيسًا في الموقع إذا استطاع، أجاب: "نعم، نعم، نعم، نعم".

وردا على تعليقات بن جفير، أصدر نتانياهو بيانا متكررا أصر فيه على أنه "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن الرسمي في الحرم القدسي"، لكنه تجنب ذكر شريكه القومي المتطرف في الائتلاف بالاسم.

متاح للمسلم وممنوع على اليهودي

في الماضي، كان الوضع الراهن غير المكتوب في الموقع يوفر قيودًا قليلة على صلاة المسلمين والوصول إلى الحرم القدسي والأماكن المقدسة الإسلامية، في حين لم يُسمح لغير المسلمين، بما في ذلك اليهود، بالصلاة ولم يتمكنوا من الزيارة إلا خلال فترات زمنية محدودة عبر مدخل واحد للموقع.

وبدأت الشرطة السماح لليهود بالصلاة بشكل سري حوالي عام 2018، على الرغم من أن القيود المفروضة على وصول غير المسلمين إلى الموقع ظلت قائمة.

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن التغييرات في الحرم القدسي قد تؤدي إلى إثارة اضطرابات جماعية، حيث كان الحرم القدسي مسرحا لاشتباكات متكررة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، كما أدت التوترات في المجمع المتنازع عليه إلى تأجيج جولات سابقة من العنف.

واتهم وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تزايدت خلافاته مع بن جفير في الأشهر الأخيرة، الوزير بتعريض إسرائيل للخطر بتعليقاته.

وكتب جالانت على موقع X يوم الاثنين: "إن تصرفات بن جفير تعرض الأمن القومي الإسرائيلي ومكانتها الدولية للخطر".

ورد بن جفير، متهما غالانت بـ"الخضوع لحماس وجر دولة إسرائيل إلى صفقة متهورة"، في إشارة إلى المقترحات الخاصة بصفقة إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة.