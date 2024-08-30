جنين: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل وسام حازم، قائلا إن صفته "قائد حماس في جنين".

وأوضح الجيش: "مستعربو حرس الحدود يقتلون وسام حازم القيادي بحركة حماس خلال تبادل لإطلاق النار في جنين".

وأضاف أن حازم مسؤول عن تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال أخرى في الضفة الغربية.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "بعد وقت قصير قضت طائرة لسلاح الجو على مخربين اثنين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها مع حازم. وهما ميسرة مشارقة وعرفات عامر، من نشطاء حماس في جنين، عملا تحت قيادة وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار إرهابية نحو بلدات اسرائيلية في منطقة التماس".

وختم البيان: "داخل سيارة المخربين وعلى جثثهم تم العثور على بنادق من نوع M16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل غاز وعشرات الآف الشواكل من الأموال الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" كتيبة جنين أنها فجرت عبوات ناسفة في قوة مشاة للجيش الإسرائيلي في محور البيادر في جنين، وأوقعت إصابات مؤكدة.

اشتباكات ضارية

وأشارت إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية في حارة الدمج بمخيم جنين.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، هجوما واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، يُعد الأوسع من نوعه في الضفة الغربية منذ عام 2002.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، ما ينذر باحتمالية اتخاذ العملية نسقا تصاعديا، خاصة مع استمرار سقوط قتلى وجرحى فلسطينين وتضييق الخناق على المستشفيات وتجريف الطرقات.

وتستند إسرائيل في تحركها العسكري إلى أنها تريد القضاء على أي مظاهر مسلحة في الضفة الغربية، وتتهم إيران بتزويد الفصائل المسلحة هناك بالسلاح.