إيلاف من واشنطن: هل يحق لرئيس دولة أن يعلن بصورة مباشرة عن دعمه لمرشح رئاسي في انتخابات دولة أخرى؟ سؤال إجابته تبرر للولايات المتحدة شعورها بالاستفزاز من تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الأميركية بصورة علنية، ودعمه لكامالا هاريس بصورة مباشرة.

فقد دعا البيت الأبيض، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس بشيء من السخرية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين "الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي، ونحن سنكون ممتنين جداً لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".

ماذا قال بوتين عن كامالا هاريس؟

وأكد الرئيس الروسي "دعم" المرشحة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا"، وأضاف "ثانيا، لديها ضحكة معبرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا، قال "ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة".

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة عندما تنحى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها في 27 حزيران (يونيو) أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.