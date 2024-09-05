إيلاف من جورجيا (الولايات المتحدة): ظهرت الصورة الأولى للمتهم بإطلاق النار في مدرسة في جورجيا، كولت غراي، حيث تحدث أحد أفراد الأسرة عن الحياة المنزلية المضطربة التي عاشها الصبي البالغ من العمر 14 عامًا.

وتظهر الصورة التي نشرتها الصحافة الأميركية، غراي مبتسما يرتدي قلادة سميكة وقميصا أحمر اللون لفريق جورجيا بولدوغز في صورة سنوية من عام 2022، كما يظهر المسلح المزعوم في سن 12 أو 13 عاما.

تم القبض على غراي بعد دقائق من إطلاقه النار على مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا الأربعاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من زملائه الطلاب ومعلمين اثنين، وفقًا للسلطات، بالإضافة إلى اصابة 30 شخصاً منهم 9 تم نقلهم إلى المستشفيات.

والمفاجأة أن تم اتهام كولت غراي بالتخطيط لإطلاق النار في المدرسة العام الماضي (2023)، وخضع لرقابة الشرطة بعد أن كتب ذلك عبر الانترنت، وعاد وفعلها العام الجاري، وتحديداً الأربعاء حينما أطلق النار على طلاب المدرسة وقتل 4 أشخاص، وتم احتجازه، ومن المنتظر أن تتم محاكمته باعتباره بالغاً وليس طفلاً.

وقالت عمته آني براون لصحيفة واشنطن بوست يوم الخميس إن الصبي كان "يتوسل للمساعدة من كل من حوله"، وقالت إنه كان يعاني من مشاكل في نفسية قبل إطلاق النار، وتابعت :"لقد خذله كل الكبار من حوله".

ورفضت براون، التي تعيش في فلوريدا، الخوض في تفاصيل الصراعات الصحية العقلية التي يعاني منها ابن أخيها، لكنها قالت إنها حاولت الحصول على المساعدة له عن بعد، وأضافت أن الصبي كان يعيش حياة منزلية مضطربة مما أدى إلى تفاقم مشاكله.

وكشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأربعاء أن المراهق حقق معه مكتب التحقيقات الفيدرالي في أيار (مايو) 2023 بشأن تهديدات بإطلاق النار في المدرسة عبر الإنترنت، والتي تضمنت منشورات تحتوي على صور للأسلحة النارية.