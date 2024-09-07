إيلاف من تل أبيب: يقدر منظمو الاحتجاجات الجارية في إسرائيل عدد المشاركين في مسيرة الرهائن في تل أبيب السبت بنحو 500 ألف شخص، وعشرات الآلاف في مدن أخرى.

حيث يحتج مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد الحكومة، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة.

ويشارك نحو 500 ألف شخص حاليا في المظاهرة الحاشدة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بحسب منظمي المظاهرة.

وهذا من شأنه أن يجعل المظاهرة الأكبر في تاريخ إسرائيل، وأكدت الشرطة هذا التقدير، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ويقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الآلاف يتظاهرون في وقت واحد في القدس وحيفا وكفار سابا، في حين يتجمع الآلاف أيضا في مدن بما في ذلك بئر السبع ونتانيا وريشون لتسيون.

وقد أشعل المتظاهرون النار في طريق بيجين في تل أبيب، خلال مظاهرة حاشد، وبعد سلسلة من الخطب، اندمجت مظاهرة منتدى عائلات الرهائن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين تجمعوا في شارع كابلان القريب.

ويتهم المتحدثون رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالإصرار على بقاء إسرائيل على ممر فيلادلفيا الذي يفصل غزة عن مصر، كوسيلة لإحباط صفقة الرهائن والحفاظ على حكومته اليمينية حتى لو كان ذلك على حساب حياة الرهائن، وخلال المظاهرات هتف البعض "نتانياهو" قاتل، وردد البعض خلفه هذه الهتافات، بحسب ما أوردته "تايمز أوف إسرائيل".