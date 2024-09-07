إيلاف من لندن: تم تنظيم مظاهرة مضادة صغيرة مؤيدة لإسرائيل خارج السفارة الإسرائيلية في لندن، حيث سار عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل عبر المدينة باتجاه السفارة.

ويحمل ناشطون مؤيدون لإسرائيل لافتات كتبوا عليها "حماس.. استخدام البشر دروعاً جريمة حرب"، و"من أجل إسرائيل، ضد معاداة السامية"، في حين يهتف بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل والمؤيدين للفلسطينيين "من النهر إلى البحر"، ويحملون لافتات تصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "الشيطان".

يمكن رؤية تواجد كبير للشرطة في المظاهرة الحاشدة. وقد تم اعتقال 6 أشخاص وفقاً لتقرير "تايمز أوف إسرائيل"، وحسبما كتبت شرطة العاصمة البريطانية على موقع إكس X.

وتظهر صور من المظاهرة ضباط الشرطة وهم يفضون المناوشات بين مجموعتي الاحتجاج.