إيلاف من لندن: حذر رئيسا جهازي الاستخبارات الخارجية البريطانية والأميركية من أن النظام العالمي الدولي "مهدد بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة".

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) إن البلدين يقفان معًا في "مقاومة روسيا العدوانية وحرب بوتن العدوانية في أوكرانيا".

وفي أول مقال مشترك على الإطلاق، كتب السير ريتشارد مور (MI6) وويليام بيرنز (CIA) في صحيفة فاينانشال تايمز، أنهما رأيا الحرب في أوكرانيا قادمة "وتمكنا من تحذير المجتمع الدولي"، جزئيًا من خلال رفع السرية عن الأسرار لمساعدة كييف.

حملة التخريب الروسية

وقالا إن هناك عملًا يجري "لتعطيل حملة التخريب المتهورة" في جميع أنحاء أوروبا من قبل روسيا، والدفع نحو خفض التصعيد في حرب إسرائيل وغزة، ومكافحة الإرهاب لإحباط عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفي مقال الرأي في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب كبيرا الجواسيس: "لا شك أن النظام العالمي الدولي - النظام المتوازن الذي أدى إلى السلام والاستقرار النسبي وحقق مستويات معيشية مرتفعة وفرص وازدهار - مهدد بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة".

وأضافا أن "مكافحة هذا الخطر بنجاح" هي أساس العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

حرب أوكرانيا

ومن بين "المجموعة غير المسبوقة من التهديدات" التي تواجهها الدولتان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث بعد غزو روسيا في فبراير 2022.

وقال السير ريتشارد والسيد بيرنز إن "البقاء على المسار أكثر أهمية من أي وقت مضى" عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا، مضيفين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "لن ينجح".

وقالوا إن الصراع أظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير مسار الحرب، وسلط الضوء على الحاجة إلى "التكيف والتجريب والابتكار".

وتابعا: "بعيدًا عن أوكرانيا، نواصل العمل معًا لتعطيل الحملة المتهورة للتخريب في جميع أنحاء أوروبا التي تشنها المخابرات الروسية، واستخدامها الساخر للتكنولوجيا لنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة المصممة لدق إسفين بيننا".

لقاء الجمهور

كما ظهر الثنائي الاستخباري لأول مرة معًا في خطاب عام في مهرجان الفايننشال تايمز FT Weekend في كين وود هاوس Kenwood House في لندن يوم السبت.

وابلغ السيد بيرنز الحاضرين أنه لم ير أي دليل على ضعف قبضة السيد بوتن على السلطة، بينما أضاف السير ريتشارد: "لا تخلط أبدًا بين القبضة المحكمة والقبضة المستقرة".

وقال رئيس جهاز المخابرات البريطاني MI6 إن حقيقة استخدام أجهزة الاستخبارات الروسية لعناصر إجرامية لعمليات التخريب في أوروبا هي علامة على أنهم "يائسون بعض الشيء".

صعود الصين

ترى كل من أجهزة الاستخبارات الأجنبية أن صعود الصين هو التحدي الاستخباراتي والجيوسياسي الرئيسي للقرن. وقال الثنائي في مقالهما الافتتاحي إنهما أعادا تنظيم خدماتهما "لتعكس هذه الأولوية".

وقالوا أيضا إنهم دفعوا "بقوة" من أجل ضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وعملوا "بلا كلل" لتأمين وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن.

وأشار السيد بيرنز، الذي كان محوريا في جهود وقف إطلاق النار، في حدث فاينانشال تايمز إلى أنه قد يكون هناك اقتراح أكثر تفصيلا في الأيام المقبلة.

اتفاق غزة

وقال "إن هذا في نهاية المطاف مسألة إرادة سياسية"، مضيفا أنه يأمل "بشدة" أن يتوصل القادة على الجانبين إلى اتفاق.

لقد مر 11 شهرا منذ أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في غزة منذ ذلك الحين في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.