إيلاف من مراكش: كشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليام بيرنز إن العمل جار على تقديم مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وقال بيرنز خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن اليوم (السبت): "نأمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة وهذه مسألة إرادة سياسية".

وأضاف "سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب".

وكتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات السرية ريتشارد مور اليوم مقالاً في صحيفة "فايننشال تايمز" أكدا فيه أن الجهازين "استغلا أيضاً قنواتنا الاستخباراتية للضغط بقوة لضبط النفس وخفض التصعيد" في الشرق الأوسط، ويعملان على التوصل إلى هدنة في غزة يمكن أن توقف "الخسارة الفادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين"، وتسمح لحركة حماس بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وبيرنز هو كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق.

