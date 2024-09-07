إيلاف من مراكش: أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها أن إيران أرسلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، في خطوة من شأنها أن تمنح موسكو أداة عسكرية قوية أخرى لاستخدامها في الحرب ضد كييف، بحسب مسؤولين أميركيين وأوروبيين.

وحذّرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طهران من مثل هذه الخطوة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثّفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية على أوكرانيا مستهدفة المدن والبنية التحتية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة.

ووفق مسؤولين أوروبيين، حذّرت الولايات المتحدة حلفاءها من هذا التحرك الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد مسؤول أميركي أن الصواريخ تم تسليمها أخيراً.

ولم يستجب مجلس الأمن القومي الأميركي لطلب فوري للتعليق من "وول ستريت جورنال". ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أو من السفارة الروسية في واشنطن.

وقد تلقت روسيا بالفعل في وقت سابق طائرات مسيرة إيرانية، استخدمتها في مهاجمة أوكرانيا. كما أنها تستخدم ذخائر وصواريخ قادمة من كوريا الشمالية لضرب أهداف في أوكرانيا.

عقوبات منسقة

ويمكن أن تكون لتسليم الصواريخ آثار سلبية على آمال الحكومة الإيرانية الجديدة في تهدئة التوترات مع الغرب. وقال الرئيس الجديد للبلاد مسعود بزشكيان إنه يأمل في تحسين الاقتصاد المحلي من خلال تخفيف العقوبات الغربية على بلاده.

ويُشرف المرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس الثوري» الإيراني إلى حد كبير على العلاقات العسكرية مع روسيا.

وفي مارس (آذار)، حذّر زعماء مجموعة السبع من أنهم "سيفرضون عقوبات مُنسقة" على إيران إذا نفذت عملية نقل الصواريخ إلى روسيا.

ووفق "وول ستريت جورنال"، تتضمن الشحنة بضع مئات من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى. وتمتلك إيران مجموعة متنوعة من هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى نحو 500 ميل. وقال مسؤول أوروبي كبير: "هذه ليست النهاية"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تواصل إيران إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا من أجل صدّ القوات الروسية، والسماح له باستخدام هذه الأسلحة لضرب الأراضي الروسية، في وقت تكثّف موسكو عمليات القصف المدمّر وتحرز تقدّماً في الجبهة الشرقية.

وقال زيلينسكي، خلال مشاركته في "مجموعة اتصال" لحلفاء أوكرانيا في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين، غرب ألمانيا: "نحن بحاجة إلى مزيد من الأسلحة لمواجهة القوات الروسية، خصوصاً في منطقة دونيتسك" في الشرق. وأضاف: "العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق الإرهاب الروسي أي نتائج".

بدورهم، قال مسؤولون أوروبيون، الجمعة، إنهم يعملون مع نظرائهم الأميركيين للرد على التصرف الإيراني، مشيرين إلى أن ذلك سيتطلب فرض عقوبات إضافية.

