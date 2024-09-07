إيلاف من مراكش: قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن باكستانياً يعيش في كندا اعتقل الأربعاء، ووُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة نيويورك "دعماً لتنظيم داعش".

واتُهم محمد شاهزيب خان (20 عاماً) بالتخطيط لإطلاق نار عشوائي في مركز يهودي ببروكلين في السابع من أكتوبر المقبل، أي بعد عام تقريباً من هجوم شنته "حماس" على جنوب إسرائيل، إذ سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند، إن خان "كان يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من اليهود".

وأضاف جارلاند في بيان: "ممتنون للغاية لشركائنا الكنديين على إجراءات إنفاذ القانون الحاسمة في هذه المسألة. لا ينبغي للمجتمعات اليهودية مثل جميع المجتمعات في هذا البلد، أن تخشى من استهدافها بهجوم إرهابي مدفوع بالكراهية".

لائحة الاتهام

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن خان حاول السفر من كندا إلى الولايات المتحدة، حيث كان ينوي استخدام أسلحة آلية ونصف آلية لتنفيذ الهجوم، لكن ألقي القبض عليه في كندا على بعد 19 كيلومتراً فقط من الحدود الأميركية.

وجاء في لائحة الاتهام أن خان أخبر اثنين من ضباط إنفاذ القانون، لم يكن على علم بهويتهما، عن خططه لإنشاء "خلية حقيقية غير متصلة بالإنترنت" من أنصار تنظيم "داعش"، لتنفيذ هجوم.

وأصدر تعليمات لهما بالحصول على بنادق هجومية من طراز "إيه-آر" وذخيرة ومواد أخرى لتنفيذ الهجمات، وحدد مواقع محددة ستقع فيها الهجمات.

وقال ممثلو الادعاء إن خان "استهدف مدينة نيويورك، لأنها تضم أكبر عدد من السكان اليهود في أميركا".

وفي مايو الماضي، تعرّضت مدرسة يهودية للبنات في تورنتو بكندا، لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، في واقعة تأتي على خلفية التوتر المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط.

وفي نوفمبر الماضي، استُهدفت مدرسة دينية يهودية في مونتريال بكيبيك بإطلاق نار مرتين في الأسبوع نفسه، من دون أن يُسفر ذلك عن إصابات.

