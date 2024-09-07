إيلاف من مراكش: طالبت عائلة مواطنة تركية أميركية قتلت بالرصاص خلال تظاهرة احتجاج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بتحقيق مستقل في مقتلها متهمة الجيش الإسرائيلي بقتلها بـ"عنف". أصيبت عائشة نور إزغي إيغي البالغة 26 عاما برصاصة في الرأس خلال مشاركتها في مظاهرة في بيتا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة. وقالت عائلة الضحية، وهي ناشطة سلام متطوعة مع حركة التضامن الدولية المناهضة للاحتلال (إي إس إم)، في بيان: "لقد خطفت من حياتنا من دون طائل وبطريقة غير قانونية وعنيفة، من جانب الجيش الإسرائيلي". وأضافت أن "عائشة نور المواطنة الأميركية كانت تدافع بسلام عن العدالة عندما قتلت برصاصة تظهر مشاهد مصورة أنها صدرت عن مطلق نار من الجيش الإسرائيلي".

وطالبت عائلة الضحية بتحقيق مستقل، وقالت العائلة: "نظرا إلى ظروف مقتل عائشة نور من غير المناسب إجراء تحقيق إسرائيلي". وأضاف بيان العائلة: "نناشد الرئيس (جو) بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن إصدار التعليمات لإجراء تحقيق مستقل في عملية قتل غير قانونية لمواطنة أميركية وللتحقق من محاسبة كاملة للمذنبين".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم (السبت) أنه "منزعج بشدة" من مقتل الناشطة الأميركية، وفقاً لمسؤولين وشهود فلسطينيين، كما دعا البيت الأبيض إسرائيل إلى التحقيق في مقتلها، الذي تسبب في ردود فعل قوية في جميع أنحاء المجتمع الدولي.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن، إن واشنطن "تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات، وطلبت إجراء تحقيق في الحادث"، معربة عن صدمتها العميقة إزاء وفاتها المأساوية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نشعر بالأسف إزاء هذه الخسارة المأساوية". وأضاف: "أهم شيء يجب فعله هو جمع الحقائق"، مشيراً إلى أن الإجراءات والاستنتاجات ستستند إلى الحقائق.

كانت إيغي عضوا في حركة التضامن الدولية المؤيدة للفلسطينيين وكانت في بلدة بيتا الجمعة في إطار مظاهرة أسبوعية ضد المستوطنات الإسرائيلية بحسب الحركة. وقالت حركة التضامن الدولية، التي تنظم المتطوعين الأجانب في الأراضي الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية "أطلقت النار عمداً وقتلت" ناشطاً دولياً في مجال حقوق الإنسان خلال الاحتجاج الأسبوعي صباح أمس (الجمعة). ولم تذكر اسم المتطوعة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".

وقالت حركة التضامن في بيان لها: "إن المظاهرة، التي شارك فيها في المقام الأول رجال وأطفال يؤدون الصلاة، قوبلت بالعنف من جانب الجيش الإسرائيلي المتمركز على إحدى التلال. وتوفيت المتطوعة بعد وقت قصير من نقلها إلى مستشفى محلي في نابلس".

وأدانت تركيا وقطر مقتل الناشطة الأميركية من أصل تركي خلال مشاركتها في "مظاهرة سلمية ضد الاستيطان" في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت أن مواطنة أميركية لقيت حتفها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمال الضفة الغربية. وقالت تركيا إنها قتلت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذا العمل الوحشي.

وذكر تقرير الوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات ويشكل تهديدا لها"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السنوات الأخيرة، نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات أسبوعية ضد مستوطنة إفياتار المطلة على بلدة بيتا والتي تحظى بدعم من وزراء إسرائيليين يمينيين متطرفين. وأكدت الأمم المتحدة أن إيغي أصيبت في الرأس خلال مظاهرة الجمعة، وأكد مستشفى رفيديا وفاتها متأثرة بإصابتها.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وكثّفت قواتها العمليات في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة. وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون إسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

