إيلاف من لندن: تحدث تقرير إعلامي بريطاني عن تمكن سجين بريطاني "خطير للغاية" من بين خمسة سجناء فروا من سجن شديد الحراسة في البرتغال.

وقال التقرير إن مارك كاميرون روسكالير تمكن من تسلق جدار سجن فالي دي جوديوس مع أربعة سجناء آخرين يوم السبت، وهربوا في سيارتين، بمساعدة شركائهم من الخارج.

وكان روسكالير، 39 عامًا، يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاختطاف والسرقة في سجن فالي دي جوديوس، على بعد حوالي 43 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال لشبونة.

مساعدة خارجية

وحسب قناة (سكاي نيوز) فقد هرب الرجال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و61 عامًا، صباح الأحد وتلقوا "مساعدة خارجية" من شركائهم الذين قدموا سلمًا "سمح للسجناء بتسلق الجدار"، وفقًا لخدمة السجون البرتغالية (DGRSP).

ووصف فريدريكو مورايس، رئيس الاتحاد الوطني لحراس السجون، روزكالير بأنه "خطير للغاية" ونصح الناس بعدم الاقتراب منه أو من السجناء الآخرين إذا رأوه.

كما قدم تفاصيل حول عملية الهروب: "لقد تمكنوا من القفز فوق شبكة لأن الحراس لم يكونوا موجودين لمراقبة محيط السجن، وضعوا السلم على الحائط، ومن هناك، باستخدام حبل مصنوع يدويًا، تسلقوا فوق الحائط".

الهاربون الآخرون

والهاربون الأربعة الآخرون هم:

• فرناندو فيريرا، 61 عامًا، برتغالي، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاتجار بالمخدرات والسرقة والسطو والاختطاف

• فابيو لوريرو، 33 عامًا، برتغالي، محكوم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الابتزاز والسرقة وغسيل الأموال

• رودولف لورمان، 59 عامًا، أرجنتيني، محكوم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا و10 أشهر بتهمة السرقة والسطو وغسيل الأموال.

• شيرجيلي فارجاني، 42 عامًا، من جورجيا، محكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم عنف وسرقة وتزوير

خطرون للغاية

وفقًا للصحيفة البرتغالية جورنال دي نوتيسياس، حصلت المجموعة على مساعدة من ثلاثة شركاء خارج السجن وفرت من مكان الحادث في سيارتين، مرسيدس وفولفو.

وقال لويس نيفز، المدير الوطني للشرطة القضائية، للصحيفة إنه باستثناء شيرجيلي فارجاني، فإن جميع السجناء "خطرون للغاية" وأن هروبهم "تم الإعداد له بشكل جيد للغاية".

كما قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد إنهم "حاولوا بالفعل الهروب من السجن عدة مرات" وسيفعلون "أي شيء للبقاء أحرارًا"، محذرًا: "عندما أقول كل شيء، أعني كل شيء، بما في ذلك حقيقة أن حياة الإنسان قد تكون على المحك هنا".

وصف هيرمينيو باراداس، رئيس جمعية رؤساء فيلق حراس السجون (ASCCGP)، المجموعة بأنها "مجهزة تجهيزًا جيدًا" و"مصممة" لكنه ألقى باللوم على نقاط الضعف في الأمن.

وقال: "لم تكن هناك أبراج مراقبة لمدة تسع سنوات. صورت الكاميرات كل شيء، لكن لم تكن هناك قدرة على الرد بسبب نقص حراس السجن".

وبحسب اتحادي السجون ASCCGP وSNCGP، كان هناك 20 حارسًا في الخدمة - نصف العدد المتوقع عادةً - للإشراف على أكثر من 500 سجين.

ورفض روي أبرونهوسا، المدير العام لخدمات إعادة الإدماج والسجون في البرتغال، هذا، مدعيًا أن هناك 33 عضوًا من الموظفين في الخدمة - وأن الحراس لم يلاحظوا الهروب إلا عندما كان من المقرر أن يعود السجناء إلى زنازينهم - مما تسبب في تأخير تنبيه السلطات الخارجية.