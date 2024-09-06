إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على رجل اشعل حريقا خارج فندق للمهاجرين أطول حكم حتى الآن بسبب أعمال الشغب في المملكة المتحدة.

وحُكم على توماس بيرلي، 27 عامًا، بالسجن لمدة تسع سنوات بسبب دوره في أعمال الشغب في فندق هوليداي إن إكسبريس في مدينة روثرهام، وهو فندق يأوي طالبي اللجوء الذين استهدفهم "عنف الغوغاء العنصريين" قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وهذه أطول عقوبة صدرت حتى الآن بشأن أعمال العنف التي اندلعت في الشهر الماضي، والتي اندلعت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أعقاب مقتل ثلاثة أطفال في طعن في فصل رقص في ساوثبورت.

إقرار بالذنب

وتوماس بيرلي، 27 عامًا، من سوينتون، بالقرب من روثرهام، أقر سابقًا بالذنب في تهمة الحرق العمد بقصد تعريض الحياة للخطر، وتهمة واحدة بالاضطراب العنيف، وحيازة سلاح هجومي، هراوة ضد الشرطة.

وقد حُكم على بيرلي بالسجن لمدة تسع سنوات مع خمس سنوات تحت رخصة كجزء من عقوبة ممتدة لمدة 14 عامًا.

وكان مثيرو الشغب الملثمون اقتحموا فندق هوليداي إن إكسبريس في روثرهام، جنوب يوركشاير، والذي كان يستخدم لتوفير الإقامة لطالبي اللجوء، ودمروا منطقة مشتركة، مع تصاعد العنف في المدن والبلدات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأصيب أربعة وستون ضابط شرطة في الاضطرابات في 4 أغسطس.

محكمة شيفيلد

واستمعت محكمة شيفيلد كراون إلى أنه خلال أعمال الشغب، كان بيرلي جزءًا من مجموعة حطمت نوافذ الطابق الأرضي ووصفت الشرطة بأنها "حماة حمقى".

وأثناء أعمال الشغب، أشعلت حريق خارج الفندق وشوهد بيرلي، الرسام والديكور، يضيف قطعة من اللوح الخشبي إليها. كما شوهد وهو يساعد في نقل سلة فوق النار.

رسالة كراهية

وقال قاضي المحكمة، جيريمي ريتشاردسون، إنه "من الواضح تمامًا" أن بيرلي "كان عازمًا على نشر رسالة كراهية عن العنف والعنصرية".

وقال القاضي: "يبدو أنك تحمل آراء معادية للتعاطف مع أولئك الذين يسعون إلى اللجوء في المملكة المتحدة".

وتابع: "قلت إنك ذهبت إلى الفندق للتعبير عن رأيك. لقد تم تشجيعك على القيام بما فعلته بسبب المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال القاضي: "كنت تعلم أنك ستشارك في عنف الغوغاء العنصريين - لقد أخذت وشاحًا في يوم دافئ لتغطية وجهك."

تضليل اليمين المتطرف

وجاءت أعمال الشغب في أعقاب موجة من التضليل، التي انتشرت إلى حد كبير من خلال حسابات اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أحاطت بهوية المشتبه به في ساوثبورت - الذي زعم خطأً أنه طالب لجوء وصل إلى المملكة المتحدة بالقارب.

وقال القاضي إن قضية بيرلي كانت "بلا شك" الأكثر خطورة التي عُرضت عليه فيما يتعلق بأعمال الشغب خارج الفندق.

وأثناء النطق بالحكم، أخبرت النيابة المحكمة أنه بحلول الساعة 12.30 ظهرًا، نمت الحشود في الفندق إلى 400.

وطوقت الشرطة المدخل لكن المتظاهرين اخترقوا، ودخل العديد منهم فندق هوليداي إن إكسبريس وتسببوا في "الكثير من الأضرار".

واستمعت المحكمة إلى أن بيرلي هتف أيضًا "يوركشاير" أثناء مشاركته في الفوضى.

اعمال عنف

وقال الدفاع إن بيرلي كان متورطًا في "عمل عنف مستمر ومنتشر على نطاق واسع ضد الناس والممتلكات"، والذي استمر لأكثر من 12 ساعة.

وقال الدفاع إن بيرلي يبقي نفسه معزولًا لأنه يعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وأنه كان يعاني من بداية صعبة في الحياة ولكنه كان رجلاً عاملاً.

وأضاف الدفاع أن بيرلي كان مجرد "مساهم متحمس" في الاضطراب الذي شوهد في الفندق، وليس المهندس له.

وقال القاضي إنه خلال الاضطرابات، تم نقل موظفي الفندق إلى غرفة الذعر، حيث تحصنوا بدفع الثلاجات ضد الأبواب.

وقال "كان الموظفون في حالة ذعر وبكاء"، قبل أن يضيف: "اعتقدوا أنهم سيموتون".

وفي حديثه عن الأشخاص المحاصرين في الفندق وقت تعرضه للهجوم، قال القاضي: "لم يصب أحد منهم بأذى جسدي، لكنهم جميعًا كانوا خائفين عقليًا".

تاثير العنف

وقال إن العنف أثر على السكان المحليين أيضًا، الذين كانوا خائفين من اقتحام المتظاهرين لمنازلهم.

قالت إحدى المقيمات "إنها كانت خائفة من مغادرة منزلها منذ ذلك الحين".

ونقل القاضي ريتشاردسون عن الشرطة قولها إن التأثير المالي الناجم عن الاضطرابات في الفندق يقدر بنحو مليون جنيه إسترليني.