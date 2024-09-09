إيلاف من نيويورك: فوق جسر بروكلين الشهير الذي يعد من أهم معالم الولايات المتحدة، وتحديداً نيويورك، وهو الجسر الفاصل بين مانهاتن وبروكلين، فوجئ المارة بعلم فلسطيني عملاق على قمة جسر ويليامسبورغ والذي يعود تاريخ تدشينه لعام 1883، أي منذ أكثر من 140 عاماً.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن الشرطة تلقت مكالمة مجهولة المصدر بشأن العلم الفلسطيني الضخم، واستجابت لإزالته، وقامت بفتح تحقيق لمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين علقوا العلم فوق قمة مرتفعة بهذا الشكل.

كان العلم يرفرف من أعلى نقطة فوق البرج، وقد تم رصد بعض الأشخاص الذين يتسلقون البرج، وهم من أفراد الشرطة الذين كانوا يشقون طريقهم إلى لإزالة العلم، كما تم إغلاق الجسر بصورة مؤقتة وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، وأعيد فتح الجسر في وقت لاحق عند الساعة 10:10 صباحا، وفقا لإشعار آخر بتوقيت نيويورك.

يذكر أن جسر بروكلين يتم تصنيفه باعتباره من أهم معالم نيويورك، حيث يمر فوق النهر الشرقي ليربط بين منطقتي مانهاتن وبروكلين بمدينة نيويورك، وتم افتتاحه لأول في 24 أيار (مايو) 1883، أي منذ نحو 141 عاماً، بعد أشغال استمرت لسنوات وأدت لسقوط العشرات من القتلى.

ويقدر طول جسر بروكلين بأكثر من 1800 متر، وقد عمل عليه ما يزيد عن 600 عامل ونجحوا في إنجاز هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته ما يزيد عن 15 مليون دولار، أي ما يعادل 400 مليون دولار في وقتنا الراهن.