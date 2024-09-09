إيلاف من كاليفورنيا: تتجه أنظار الملايين حول العالم صوب كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم (الإثنين) ترقباً لحفل شركة آبل، الذي يشهد الإعلان عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد "آيفون 16"، وكذلك الإعلان عن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

حيث تترقب جماهير الجهاز الأكثر شعبية عالميا، الميزات والتقنيات الجديدة التي ستتم إضافتها، ومن المنتظر أن تطلق أبل 4 هواتف، وهي آيفون 16، وآيفون 16 بلس، وآيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس.

ويترقب الجميع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة، قد لا تكون تلك التقنيات جاهزة للعرض الثلاثاء.

هناك تعتيم كامل عن خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، أو كما سميت "أبل إنتيليجينس"، التي سيتم إضافتها في الهاتف الجديد.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، السبت، أن أحدث شريحة لشركة أبل "آيه 18"، ستزيح الشركة الستار عنها، الإثنين، مع هاتفها الجديد آيفون 16.

كما كشفت الصور المسربة إلى أن هناك تغييرات طفيفة في الشكل، عن الجهاز السابق، أبرزها تغيير حجم مربع الكاميرا الخلفي ليكون أصغر حجما.

من التغييرات أيضا احتمال وجود أزرار إضافية على جانب الهاتف الجديد، لم تحدد وظيفتها، كما جاء في تقرير "سكاي نيوز".

فضلاً عن أن تحديث الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي، ووفقاً للتقارير سيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.