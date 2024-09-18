إيلاف من لندن: حذر خبراء الحياة البرية في بريطانيا من "حالة طوارئ الفراشات" بعد أن كشف التعداد عن أعداد منخفضة قياسية للفراشات هذا الصيف.

وكان تعداد الفراشات الكبير، الذي تم تنظيمه على مدار ثلاثة أسابيع في الصيف، طلب من أفراد الجمهور قضاء 15 دقيقة في تسجيل الفراشات التي يرونها في مساحة خضراء قريبة، سواء كانت حديقة أو متنزهًا أو ريفًا.

ولكن لدهشتهم، وجدت منظمة الحفاظ على الفراشات، وهي مؤسسة خيرية للحياة البرية وراء المسح، أن نتائج هذا العام هي الأسوأ في تاريخ مشروع العلوم المدنية الممتد على مدار 14 عامًا.

ورصد المتطوعون سبع فراشات في المتوسط ​​لكل 15 دقيقة من العد، وهو ما يقل بنحو النصف عن متوسط ​​العام الماضي الذي بلغ 12 فراشات.

وفي 9000 من إجمالي 143241 عملية تعداد، لم ير الناس أي فراشات على الإطلاق - وهو أعلى رقم في تاريخ المخطط.

أسوأ صيف

وكان هذا أسوأ صيف في تاريخ العد بالنسبة للفراشات الزرقاء الشائعة والهولي، والفراشات البيضاء الصغيرة، والفراشات الصغيرة ذات الأوردة الخضراء، والفراشات الاسكتلندية المطلية. ولم يكن هذا أفضل صيف لأي من الأنواع.

وقالت الجمعية الخيرية التطوعية إن الفراشات جزء حيوي من سلسلة الغذاء، وهي نوع "مؤشر" رئيسي لأن حالتها تخبرنا بصحة البيئة الأوسع.

ووصف رئيس قسم العلوم الدكتور ريتشارد فوكس النتائج بأنها "مزعجة للغاية". وأضاف: "الطبيعة تدق ناقوس الخطر. يجب أن نتحرك الآن إذا أردنا تحويل مسار هذه الانحدارات السريعة وحماية الأنواع للأجيال القادمة".

وقالت الجمعية الخيرية إن الفراشات تضررت من الربيع الرطب والصيف البارد - لكنها حذرت من أن التغيرات الموسمية تأتي فوق الانخفاضات الخطيرة طويلة الأجل.

وتتعرض الحشرات لضغوط من فقدان الموائل والمبيدات الحشرية والطقس المتطرف الناجم عن تغير المناخ.

الهوس بالترتيب يضر

وقال الدكتور فوكس إن الإدارة المكثفة للريف والحدائق، بما في ذلك "الهوس بالترتيب الذي يضر بالطبيعة حقًا" كان له تأثير أيضًا.

وأعلنت منظمة الحفاظ على الفراشات Butterfly Conservation حالة "طوارئ الفراشات" وحثت الحكومة على حظر مبيدات النيونيكوتينويد، دون استثناءات.

وتشتهر المبيدات الحشرية بتأثيرها الضار على النحل، وقد تم حظرها في المملكة المتحدة مع منح إعفاءات طارئة في بعض الظروف، لكن الجمعية الخيرية للطبيعة تسلط الضوء على تأثيرها على الفراشات أيضًا.

وفي الأخير، قال الدكتور فوكس: "عند استخدامها في الأراضي الزراعية، تشق هذه المواد الكيميائية طريقها إلى النباتات البرية التي تنمو على حواف الحقول، مما يؤدي إلى شرب الفراشات والعث البالغة للرحيق الملوث وتغذية اليرقات على النباتات الملوثة".

* أعدت هذه المادة من موقع (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/wildlife-experts-warn-of-butterfly-emergency-after-count-reveals-record-low-numbers-13217088