إيلاف من لندن: اعترف رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن هدايا وهدايا مجانية بلغ مجموعها أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني - وهو أعلى مبلغ حصل عليه أي نائب في البرلمان.

وكشف مشروع حسابات وستمنستر (البرلمان) أن رئيس الوزراء أعلن عن المزيد من الهدايا والهدايا المجانية أكثر من أي نائب آخر، حيث تجاوز إجمالي ما حصل عليه من هدايا ومزايا وضيافة 100 ألف جنيه إسترليني منذ ديسمبر 2019.

وكشفت قناة (سكاي نيوز) أن السير كير ستارمر تلقى هدايا مجانية أكثر بكثير من أي نائب آخر منذ أن أصبح زعيم حزب العمال.

قلق حكومي

ويشعر المسؤولون الحكوميون بالقلق من أن استعداد رئيس الوزراء لقبول الضيافة للذهاب إلى مباريات كرة القدم قد يرقى إلى تضارب في المصالح بالنظر إلى الخطط الرامية إلى إصلاح الهيئة التنظيمية للرياضة والتي تعارضها العديد من الأندية.

وتلقى رئيس الوزراء هدايا وضيافة أكثر بمرتين ونصف من أي نائب برلماني، وفقًا لجدول دوري تم تجميعه كجزء من مشروع حسابات وستمنستر التابع لشبكة سكاي نيوز - والذي يتتبع كيف يتدفق المال عبر نظامنا السياسي.

ومنذ ديسمبر 2019، تلقى 107145 جنيهًا إسترلينيًا في الهدايا والمزايا والضيافة - وهي فئة محددة في سجل البرلمان لمصالح النواب.

هدايا زعيمة مجلس العموم

والتالي الأعلى في جدول الدوري هو زعيمة مجلس العموم لوسي باول بـ 40289 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تلقى رئيس الوزراء هدايا تعادل تقريبًا ما حصل عليه النواب الخمسة التاليون مجتمعين.

ولا يأخذ الجدول في الاعتبار أولئك الذين تلقوا مساعدة في الرسوم القانونية.

ضرورة الحظر

ووصف أحد أعضاء الحكومة الوضع بأنه "جنون" وقال إن الهدايا المجانية "يجب حظرها".

كما علمت سكاي نيوز أن المسؤولين يحذرون من أن رئيس الوزراء قد يفتح نفسه أمام الضغط غير المناسب بقوله إنه سيستمر في قبول تذاكر كرة القدم.

وعادةً ما يُطلب من الوزراء تجنب الضيافة من أي منظمة مرتبطة بقرار تنظيمي حكومي مستمر، ومستقبل هيئة تنظيم كرة القدم قيد الدراسة في الوقت الحالي.

الدوري الانجليزي

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد أكبر المانحين للضيافة، وقد تلقى السير كير - أحد مشجعي آرسنال المشهورين - ما يقرب من 40 ألف جنيه إسترليني في شكل تذاكر إجمالية منذ ديسمبر 2019.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يمارس الضغوط ضد هيئة تنظيمية لكرة القدم، عن 12588 جنيهًا إسترلينيًا من الهدايا للسير كير؛ بما في ذلك أربع تذاكر لتايلور سويفت خلال الحملة الانتخابية بقيمة 4000 جنيه إسترليني؛ وتذكرتان لنهائيات كأس الأمم الأوروبية بتكلفة 1628 جنيهًا إسترلينيًا؛ وتذاكر عديدة تغطي العديد من مباريات آرسنال بتكلفة تزيد عن 6000 جنيه إسترليني في المجموع.

ستارمر في مواجهة الانتقادات

وكشفت قناة سكاي نيوز أن رئيس الوزراء تجاهل تحذيرات من بعض أعضاء فريقه الأول أثناء وجوده في المعارضة. لقد خشوا أن تتسبب القضية في أضرار سياسية له، لكنه برر ذلك بقوله إنه كان ضمن القواعد.

ويشعر كبار الشخصيات في حزب العمال بالغضب لأن قصة الهدايا المجانية لعائلة ستارمر استمرت لأيام، وخرج الوزراء بتفسيرات مختلفة ومتناقضة في كثير من الأحيان.

والقى هلاء الشخصيات باللوم على الافتقار إلى السيطرة السياسية على العملية، مما أدى إلى تكثيف الضغوط على رئيسة موظفي السير كير سو جراي، وإثارة دعوات خاصة لتهميشها أو إقالتها.

ودافع السير كير عن حقه في الاستمرار في تلقي هدايا كرة القدم المجانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: "إذا لم أقبل هدية الضيافة، فلن أتمكن من الذهاب إلى مباراة".

وأضاف: "عدم الذهاب إلى مباراة آرسنال مرة أخرى لأنني لا أستطيع قبول الضيافة هو أمر مبالغ فيه بعض الشيء".

وسألت سكاي نيوز، 10 داونينغ ستريت، عما إذا كانت التبرعات الكروية تشكل تضاربًا في المصالح وعن المناقشات التي سبقت الانتخابات حول مدى ملاءمة قبول الضيافة.

كما طلبت القناة التعليق على حقيقة أن السير كير يتصدر قائمة الهدايا والضيافة، باستثناء التبرعات القانونية. ولكن لا أحد علّق.

خزانة ملابس رئيس الوزراء

وتم قبول معظم هدايا وضيافة السير كير - 86708 جنيهًا إسترلينيًا من أصل 107145 جنيهًا إسترلينيًا - في البرلمان الأخير، ولكن تم الإعلان عن 20437 جنيهًا إسترلينيًا في هذا البرلمان للسكن الذي يمتد بين الفترتين.

وأكبر مانح للهدايا والضيافة هو عضو حزب العمال وحيد علي، الذي قدم ما يعادل 39122 جنيهًا إسترلينيًا.

وتضمنت هذه التبرعات تبرعًا غير محدد بسكن بقيمة 20437 جنيهًا إسترلينيًا، و"ملابس عمل" بقيمة 16200 جنيه إسترليني، وأزواج متعددة من النظارات تعادل 2485 جنيهًا إسترلينيًا.

رئيس أركان ستارمر تحت النار

يأتي هذا في يوم كئيب للسير كير بعد أن كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيسة أركانه سو غراي تتقاضى أكثر من 170 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى من رئيس الوزراء.

وكانت السيدة غراي هي رئيسة الأخلاقيات في الحكومة الأخيرة وحتى حلفاء رئيس الوزراء منزعجون لأنها لم توقف هذه الممارسة.

وهذا محرج للسير كير بعد أن انتقد سابقًا مقياس راتب دومينيك كامينغز، الذي كان رئيسًا لموظفي بوريس جونسون.

ولا تنكر الحكومة مستوى الراتب لكنها تصر على أنها لم تحدد مستوى راتبها بنفسها - وهو أعلى من سلفها.

ومع ذلك، فقد تم الطعن في هذا من قبل شخصيات مطلعة على العملية. قالوا إن رؤساء الأركان المتعاقبين الذين سبقوا السيدة جراي كان عليهم الموافقة على التوصيات بشأن رواتب المستشارين وتقديم المشورة بشأن القرارات التي يتخذها الوزراء.