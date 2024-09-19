إيلاف من بيروت: صفقة يرغبون فيها في اسرائيل "سراً"، لكنهم يتبرأون منها "علنا"، وهي صفقة إنهاء الحرب على غزة، بخروج يحيى السنوار آمناً من القطاع، على أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ونزع سلاح غزة، وكذلك الإفراج عن عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين.

الاقتراح تمت مناقشته في واشنطن مؤخرا ينص أيضا على نظام جديد للقطاع، وقد رحب أقارب الرهائن بالصفقة، لكن مسؤولا في حماس يرفضها بسرعة باعتبارها "سخيفة"، فماذا سيحدث؟

طرحت إسرائيل مقترحا على الطاولة يقضي بإنهاء القتال في قطاع غزة ومنح رئيس حركة حماس ممرا آمنا للخروج من القطاع مقابل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع السلاح من القطاع وإنشاء قوة حاكمة بديلة هناك، حسبما ذكرت قناة كان الإخبارية اليوم الخميس.

وأكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الخطوط العريضة للتقرير وقال إن جال هيرش، المسؤول الحكومي عن الرهائن، قدم الخطة إلى المسؤولين الأميركيين، الذين كان من المتوقع أن يمرروها إلى مسؤولين عرب لم يحددهم.

وقال هيرش لعائلات الرهائن إن الاقتراح قدم الأسبوع الماضي في اجتماع مع مسؤولين أميركيين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بحسب كان.

غازي حمد.. خروج السنوار اقتراح سخيف

لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد سارع إلى رفض العرض، وقال لصحيفة العربي الجديد إن "اقتراح خروج السنوار سخيف ويدل على إفلاس الاحتلال التفاوضي".

وقال حمد إن ذلك "يؤكد نفي الاحتلال لما جرى طيلة ثمانية أشهر من المفاوضات، وأن المفاوضات متوقفة بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي".

طوال فترة الحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار، بدت حماس عازمة على الحفاظ على السيطرة على القطاع بموجب أي اتفاق.

ويبدو أن الاقتراح الإطاري يمثل تراجعا عن تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمواصلة القتال حتى تدمير حماس ومقتل يحيى السنوار، لكنه لا يزال يلتزم بالأهداف الرسمية للحرب من خلال ضمان تفكيك حماس بشكل فعال وإعادة الأسرى.

ولكن من ناحية أخرى، قد يؤدي هذا إلى تخفيف الضغوط الداخلية على الحكومة التي تركز على الدعوة لإنقاذ الرهائن، فضلاً عن الضغوط الدولية لوقف الأعمال العدائية، وبالتالي السماح لإسرائيل بإعطاء اهتمام أكبر لجماعة حزب الله، عدوها المدعوم من إيران في الشمال.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن جميع الرهائن الـ101 الذين ما زالوا محتجزين في القطاع سيتم إعادتهم على الفور، وستنهي إسرائيل الحرب بموجب الاقتراح، الذي يتجنب إطلاق سراح الرهائن على مراحل والانسحاب التدريجي للقوات الذي كان قيد المناقشة حتى الآن.

وستفرج إسرائيل أيضًا عن عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وتسمح لسنوار - الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه العقل المدبر وراء هجوم السابع من أكتوبر - بمغادرة القطاع مع أي من سكان غزة الآخرين الذين يرغبون في المغادرة معه.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

مجرد مسار ثانوي

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه وصفه للخطة بأنها مسار ثانوي إلى جانب المحادثات الرئيسية التي يقودها رئيسا المخابرات الإسرائيلية ديفيد برنياع ورونين بار عبر وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وسارع أقارب الرهائن إلى إعلان تأييدهم للاقتراح المذكور، ودعوا الحكومة إلى دعمه علناً.

ورغم أن العرض يتضمن ظاهريا إبعاد حماس عن السلطة في غزة، فإن أي اتفاق يتضمن التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب ويسمح للسنوار بالخروج حرا من المرجح أن يواجه مقاومة شديدة من حلفاء نتانياهو في الائتلاف اليميني المتشدد.

لماذا توقفت المفاوضات

كانت المحادثات الحالية تدور إلى حد كبير حول اقتراح بالإفراج التدريجي عن الرهائن وانسحاب القوات، ولكنها تعثرت بسبب الخلافات بشأن الوجود الإسرائيلي على الحدود بين مصر وغزة وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وقالت إسرائيل إنها تنتظر اقتراحًا أمريكيًا جديدًا لسد هذه الانقسامات.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لقناة كان: "في ضوء الصعوبات التي تواجه المفاوضات والوقت الذي يمضي بسرعة على حياة الرهائن، نود أن نقترح خطة ثانوية من شأنها تقصير المراحل والسماح بإبرام صفقة أسرع.

"هذا سيحدث إذا غادر السنوار غزة وأدى إلى إنهاء الحرب، وهذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب، وسيسمح لقيادة حماس في غزة بالمغادرة إلى مكان آمن".

وأصر مسؤول في مكتب نتانياهو، الخميس، على أن التقرير "لا يحمل أي جديد".

وقال المسؤول "لقد تحدث رئيس الوزراء عن هذا في خطابه أمام الكونغرس. وقال إن الحرب يمكن أن تنتهي الآن إذا تم نفي السنوار، وحصلنا على الرهائن، ولم تكن حماس في السلطة، وكان هناك نزع السلاح والتطرف. وهذا يعني النصر ونهاية الحرب".

وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد أن الفكرة طرحت في المحادثات التي أجراها في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وآخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الحرب لم تخدم مصالح إسرائيل

وقال لشبكة البث الإسرائيلية "هناك شعور وإدراك متزايد بين كثير من الناس، بما فيهم أنا، بأن الحرب، في نهاية المطاف، لم تعد تخدم مصالح إسرائيل".

"ولذلك، إذا كنا ننهي الحرب لأن ذلك في مصلحتنا، فيتعين علينا التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة كل الرهائن دفعة واحدة، وليس على مراحل".

لقد تزايدت الدعوات إلى موافقة نتانياهو على الاتفاق، حتى ولو كان ذلك يعني ترك حماس على حالها إلى حد ما، في الأسابيع الأخيرة بعد أن اكتشفت القوات الإسرائيلية في غزة جثث 6 رهائن تم إعدامهم قبل وقت قصير.

ومن بين 251 رهينة اختطفوا في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بقي 97 رهينة في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 33 رهينة أكد جيش الدفاع الإسرائيلي مقتلهم.

أطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أفرجت عن أربعة رهائن قبل ذلك.

وأنقذت إسرائيل ثمانية رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 37 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قتلهم الجيش الإسرائيلي بالخطأ أثناء محاولتهم الفرار من خاطفيهم.

التفرغ لحزب الله

كما فرضت التوترات المتزايدة مع حزب الله في لبنان ضغوطا على إسرائيل لإنهاء القتال في غزة. وفي يوم الأربعاء، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "مركز الثقل العسكري يتحرك شمالا".

وقال جالانت "إننا نحول القوات والموارد والطاقة نحو الشمال. وأعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة في هذه الحرب، ونحن بحاجة إلى التكيف".

خلال أكثر من 11 شهراً من القتال ضد حماس في غزة، كان حزب الله يهاجم إسرائيل بشكل شبه يومي، قائلاً إنه يفعل ذلك دعماً لحماس. وقد أدى هذا إلى إطلاق نار مستمر عبر الحدود، على الرغم من أن الجانبين تجنبا التصعيد إلى حرب شاملة.

ومع ذلك، قُتل 26 مدنياً في إسرائيل و20 جندياً من جيش الدفاع الإسرائيلي في هجمات لحزب الله بالقرب من الحدود الشمالية، بينما وردت أنباء عن مقتل أكثر من 450 عضواً من حزب الله، فضلاً عن مقتل أكثر من 100 مدني في لبنان.

لقد شهد هذا الأسبوع يومين متزامنين من الهجمات غير المسبوقة على عناصر حزب الله في مختلف أنحاء لبنان، حيث أدى انفجار أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الأعضاء إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وقد ألقى حزب الله باللوم على إسرائيل في الهجمات وتعهد بالرد، مما أثار شبح المزيد من التصعيد في الصراع.