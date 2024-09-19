إيلاف من الرباط: بعد فترة تجارب في الظروف الواقعية للسير من دون مسافرين، كانت انطلقت منذ شهر مايو الماضي، تنطلق، الاثنين المقبل، بالدار البيضاء، الخدمة الفعلية للخطين الثالث والرابع لكازاترامواي.

وأوضح بيان، تلقت" إيلاف المغرب" نسخة منه، أن هذه المرحلة ضرورية للوقوف عند آخر النقط الأساسية المتعلقة بضمان كافة شروط الراحة والأمان لسكان الدار البيضاء.

ويمتد الخطان الثالث والرابع للترامواي على طول 26.5 كيلومترًا، ويضمان 39 محطة للمسافرين.

ويربط الخط الثالث منطقتي الوحدة والسالمية بمحطة القطار الدار البيضاء - الميناء، مرورًا بشوارع 10 مارس، عبد القادر الصحراوي، العقيد العلام، إدريس الحراثي، محمد السادس، ستراسبورغ، محمد سميحة ومولاي عبد الرحمن، وذلك على طول 14 كلم و20 محطة.

أما الخط الرابع، الذي يضم 19 محطة، على طول 12.5 كيلومتر، فيربط المنطقة الصناعية لحي مولاي رشيد بحديقة الجامعة العربية، مرورًا بشوارع عقبة بن نافع، إدريس الحارثي، العقيد العلام، القوات المساعدة، النيل، أنوال، أولاد زيان، النقيب بويسيسو، باراطون، ساحة النصر، رحال المسكيني، ساحة مرس السلطان، علال الفاسي ومولاي يوسف.

ويكمل الخطان الثالث والرابع للترامواي عرض النقل العمومي في المسارات الخاصة في العاصمة الاقتصادية للمغرب، وذلك برفع طول خطوط الشبكة إلى ما مجموعه 98 كيلومترًا، و151 محطة ركاب، و12 نقطة مواصلة، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف نطاق الخدمة المقدمة قبل 12 سنة، ب31 كلم فقط؛ مما سيفتح آفاق تنقل جديدة للبيضاويين.

وتنطلق خدمة الخطين الثالث والرابع للترامواي من الساعة الخامسة والنصف صباحًا إلى حدود العاشرة والنصف مساء، بأسطول مكون من 24 قاطرة ترامواي، مما سيتيح ترددا للمرور يصل إلى 10 دقائق لكل خط. كما سيمكن الأسطول الإجمالي للخطين المتألف من 40 قاطرة من طراز "ألستوم إكس 05"، بسعة 600 راكب لكل قاطرة، من توفير تردد تصل مدته إلى 5 دقائق.