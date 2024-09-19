إيلاف من لندن: دعت بريطانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله الإرهابية في لبنان بعد أسبوع من التصعيد الذي دفع الجانبين إلى شفا الحرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لـ(رويترز) بعد اجتماعه بنظرائه الفرنسيين والأميركيين والإيطاليين لإجراء محادثات في باريس: "أدعو الليلة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين".

وأضاف: "نحن جميعًا واضحون جدًا في أننا نريد أن نرى تسوية سياسية تفاوضية حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل وحتى يتمكن اللبنانيون من العودة إلى ديارهم".

تحذير

في وقت سابق من يوم الخميس، لجأ السيد لامي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين البريطانيين من أن الوضع قد "يتدهور بسرعة"، حيث يبدو أن إسرائيل وحزب الله على وشك الحرب الشاملة.

وغرد السيد لامي: "رسالتي للمواطنين البريطانيين في لبنان هي المغادرة بينما تظل الخيارات التجارية قائمة.

وقال: "التوترات مرتفعة والوضع قد يتدهور بسرعة". رسالتي للمواطنين البريطانيين في لبنان هي المغادرة بينما تظل الخيارات التجارية متاحة.

وفي الوقت نفسه، قال موقع وزارة الخارجية: "تواصل وزارة الخارجية البريطانية النصح بعدم السفر إلى لبنان. إذا كنت موجودًا حاليًا في لبنان، فنحن نشجعك على المغادرة، بينما تظل الخيارات التجارية متاحة".

