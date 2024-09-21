إيلاف من بيروت: نشر موقع صحيفة صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خبراً عاجلاً، عنوانه يطرح تساؤلاً يقول :"هل هو الهجوم الكبير من لبنان على إسرائيل؟".

وأضاف :"تدوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، فيما يبدو أنه هجوم كبير من لبنان، ويتم تفعيل الإنذارات في مدن العفولة ويكنعام والناصرة والعديد من البلدات الأخرى، مساء السبت".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 15 صاروخ ومقذوفا من لبنان باتجاه مناطق في عمق شمال إسرائيل مساء السبت.

كما نوه الإعلام العبري إلى أن الهجوم يمثل أعمق إطلاق صاروخي لحزب الله على إسرائيل منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تمت إصابة رجل ستيني بإصابات طفيفة بشظايا، ولا أنباء عن إصابات أخرى، كما أن نتانياهو وغالانت يعقدان مشاورات أمنية في الوقت الراهن.





