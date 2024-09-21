إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن ضربات جوية جديدة ضد مواقع لـ"حزب الله" في لبنان، السبت، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يقصف حالياً مواقع تابعة لـ(حزب الله) في لبنان"، مضيفاً أن 16 مقاتلاً على الأقل من "حزب الله" قُتلوا في غارة، الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت قناة تلفزيونية لبنانية، السبت، أن "الطيران الإسرائيلي نفَّذ عدواناً جوياً مستهدِفاً بسلسلة غارات مرتفعاتِ جبل الريحان أطراف المحمودية، ووادي برغز مجرى الليطاني، ولبايا، وصولاً لأطراف البقاع الغربي".

ولفتت إلى أنه "سُمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن 31 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، بينهم 3 أطفال و7 نساء، في أعنف ضربة خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين "حزب الله" وإسرائيل.

وأكد الحزب، الليلة الماضية، أن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلاً من أعضائه.

