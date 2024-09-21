إيلاف من طهران: كشفت إيران عن صاروخ بالستي جديد وطائرة مسيرة هجومية مطورة في عرض عسكري، السبت، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وتتهم الحكومات الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت وكالة (إرنا) إن صاروخ "جهاد" الذي يعمل بالوقود الصلب صممته وصنعته الذراع الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر.

وأضافت أن طائرة "شاهد-136 بي" المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة "شاهد-136"، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر.

حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العرض العسكري السنوي في طهران إحياء لذكرى الحرب مع العراق في عهد صدام حسين (1980-1988).

وقال بزشكيان: "قدرات إيران الدفاعية والردعية نمت كثيرا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة".

وأضاف بزشكيان: "قادرون.. بوحدة وتماسك الدول الإسلامية، أن نظهر العزة والفخر للآخرين، ونوقف بالوحدة والتماسك "إسرائيل" الغاصبة والمتعطشة للدماء والإبادة عند حدها".

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة مع تحول تركيز القوة النارية الإسرائيلية شمالا إلى الحدود اللبنانية حيث تقاتل قواتها حزب الله المرتبط بعلاقة وثيقة مع إيران.

وأعلن حزب الله أن الغارة الجوية الإسرائيلية على معقله في ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن مقتل 16 عضوا من قوة الرضوان النخبوية الجمعة، وذلك في أعقاب تفجيرات دامية لآلاف من أجهزة اتصالات الحزب في وقت سابق من الأسبوع.

من جهتها، فرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في وقت سابق من الشهر، متهمة طهران بمنح روسيا صواريخ بالستية لاستخدامها في أوكرانيا.

