إيلاف من الرباط : تستضيف العاصمة العمانية مسقط يومي 2 و3 أكتوبر المقبل أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم، تحت عنوان: "ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات"، والتي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، بحضور وزراء التربية والتعليم من دول العالم الإسلامي، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من 27 منظمة إقليمية ودولية، إلى جانب مؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية بالشؤون التربوية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الالتزام بتحويل التعليم في الدول الأعضاء بالإيسيسكو، ووضع آليات فعالة لتعميم الممارسات الفضلى وتسريع تنفيذها، بالإضافة إلى تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء. كما يسعى المؤتمر إلى بناء شبكة تجمع بين الجهات التمويلية والمانحة، وتطوير آليات متابعة تنفيذ نتائج قمة تحويل التعليم، واستحداث برامج دعم جهود الدول الأعضاء في هذا المجال. ويبرز المؤتمر المرجعيات القيمية والأخلاقية التي تستند إليها عملية تحويل التعليم في التراث الحضاري للعالم الإسلامي.

‎ويتضمن المؤتمر معرضا علميا بمشاركة كبرى المنظمات والشركات العالمية المتخصصة في مجالات التربية، مثل نيوغليوب، وأفانتيس، وكلاسيرا، وألف للتعليم، ومنظمة خدمة الاختبارات التعليمية، علاوة على شراكة علمية مع كل من منظمة البكالوريا الدولية وجامعة كامبردج.

‎وسيشهد المؤتمر جلسات علمية تتناول موضوعات تربوية هامة، من بينها: وجهة نظر التعليم العالمي، والشراكات متعددة الأطراف لتحويل التعليم، والذكاء الاصطناعي في التعليم، والتعليم الأخضر، والتعليم في ظل الأزمات والطوارئ، إلى جانب استعراض عدد من التقارير التنفيذية والوثائق الفنية واعتمادها.

‎وتشمل موضوعات التقارير التي ستتم مناقشتها: أنشطة الإيسيسكو التربوية خلال الفترة من يناير 2021 إلى يوليو 2024، وواقع تعليم الفتيات، والتربية الإعلامية، ومخرجات الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في لندن، وتطوير التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وميثاق الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما سيتم تقديم وثائق فنية، من بينها: التقدم في تحويل التعليم من الالتزامات إلى التطبيقات (2022-2024)، والتعليم الأخضر في الدول الأعضاء، وتحسين جودة التدريس، وتكييف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) والتربية الرقمية.

ويُختتم المؤتمر باعتماد "إعلان مسقط حول تحويل التعليم في العالم الإسلامي"، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر.