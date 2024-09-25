إيلاف من أبوظبي: أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، عن مقتل وإصابة 13 عسكريا أثناء "حادث" لم تتضح معالمه، وقالت وزارة الدفاع إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء "إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة".

ولم توضح الوزارة طبيعة الحادث الذي حصل تفصيلياً، وما إذا كان من خلال تدريبات أو مناورات عسكرية، وأفادت الوزارة بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وأعرب مسؤولوها عن تمنياتهم لهم بالشفاء، وتقدموا بـ"خالص العزاء والمواساة" إلى أسر الضحايا.

وأقامت وزارة الدفاع في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بجثامين الأربعة الذين لقوا مصر عهم إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب العسكري بالدولة، وهم كل من العريف أحمد محمد راشد الشحي، والجندي/1 نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، والجندي/1 عبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، والجندي/1 ناصر محمد يوسف البلوشي.

وحضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع، وعدد من أهالي وأسر المتوفين، وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، وأعلنت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

