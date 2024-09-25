إيلاف من واشنطن: أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض دونالد ترمب، اليوم، أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية حذّرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله.

وقالت الحملة في بيان، إنّ "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترمب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة". وسبق لإيران أن نفت اتّهامات مماثلة.

من جهة أخرى أعلنت السلطات القضائية الأميركية، أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار ترمب في فلوريدا، وجّهت إليه الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وكان روث (58 عاماً) مثُل الاثنين أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية لروث هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترمب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 سبتمبر (أيلول).

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان، إنّ لائحة الاتّهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر الثلاثاء من قبل "هيئة محلّفين كبرى" في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وأحيلت القضية عشوائياً إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو (تموز) قراراً لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

وأمر قاض فدرالي الإثنين بإبقاء روث رهن الاحتجاز.