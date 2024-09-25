الضاحية الجنوبية لبيروت تعود إلى واجهة الأحداث بعد ضربات جوية إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حزب الله، ما يعيد التوتر في المنطقة إلى تصاعد مستمر. هذه المنطقة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، تتحمل تبعات هذا الصراع المتجدد.

عاد اسم الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة بعد سلسلة استهدافات اسرائيلية طالتها خلال الأيام الماضية.

وتعدّ الضاحية من بين أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في لبنان.

تقول الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأمريكية لبيروت والباحثة في التاريخ الحضري والتخطيط العمراني، منى فواز، في اتصال مع بي بي سي عربي، إن عدد سكان الضاحية كان نحو 600 ألف نسمة، لكن الرقم ارتفع كثيراً مع لجوء المواطنين السوريين إلى لبنان، جراء الحرب في بلادهم، خلال العقد الماضي.

وكان آخر مسح أجرته إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية في العام 2007، بيّن أنّ 50.3 في المئة من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ينحدرون من مناطق الجنوب، و24.3 في المئة من البقاع، و9.7 في المئة من بيروت، و15 في المئة من جبل لبنان، و0.7 في المئة من الشمال، و0.1 في المئة من حملة جنسية قيد الدرس.

تاريخ المنطقة

ما يعرف اليوم بالضاحية الجنوبية لبيروت كان عبارة عن مجموعة قرى زراعية، قريبة من بيروت. ومن أهمها حارة حريك التي كانت مليئة بباستين الليمون، وكانت معروفة بجمال طبيعتها، وبكونها مقراً لمدارس وإرساليات مسيحية.

وتقول منى فواز إنه "منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، بدأ النزوح إلى المنطقة من الجنوب والبقاع (شرق لبنان)، نتيجة الفقر والحاجة للبحث عن عمل، كما حصل في جميع بلاد العالم من نزوح إلى المدن من المناطق الريفية. يضاف إلى ذلك، أنه بعد تأسيس إسرائيل، تعطّلت الحركة الاقتصادية في مناطق الجنوب".

نتيجة لذلك النزوح، "توسعت القرى المجاورة لبيروت شيئاً فشيئاً بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتحوّلت هذه المناطق من قرى، إلى ضواحٍ للعاصمة".

وتشير فواز إلى أنه في ذلك الوقت، لم تكن المنطقة تُعرف بـ"ضاحية بيروت الجنوبية"، بل كانت المناطق تحتفظ بأسمائها الأساسية.

وتضمّ ضاحية بيروت الجنوبية مناطق كثيرة أبرزها: الشياح، الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك، بئر العبد، حي السلم، الليلكي، الأوزاعي، المريجة، وتحويطة الغدير.

ولم تشهد المنطقة هذا التوسع الكبير في مساحتها حتى الحرب الأهلية (1975-1990) التي تقول فواز إنها "سرّعت من وتيرة النزوح والسكن في الضاحية بشكل كبير".

تهجّر الناس في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية و"تحديداً عام 1976 من الضواحي الشرقية لمدينة بيروت إلى حارة حريك تحديداً".

وتضيف فواز أنه في العام 1982، ومع بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان، نزحت أعداد كبيرة من الجنوبيين إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وتشير الباحثة اللبنانية إلى أنّه وفي منتصف الثمانينيات، ظهرت الكثير من "العشوائيات" السكنية، وانتشر السكن غير القانوني، وتم الاستحواذ على الكثير من الأراضي بفعل الحرب، وسطوة الأحزاب التي كانت تساعد أتباعها على إيجاد مساكن.

Getty Images قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب عام 2006

تحوّلات دينية وسياسية

نشرت منى فواز دراسات كثيرة عن منطقة الضاحية الجنوبية. نسألها عن التحوّل السياسي والديني في المنطقة على مرّ السنوات. تخبرنا أنّه عام 1976، أسس المرجع الديني الشيعي الراحل السيد محمد حسين فضل الله أول حوزة دينية سياسية في المنطقة، وكان مركزها في حارة حريك. وبعدها كرّت السبحة، وأصبحت المنطقة مركزاً لحوزات دينية أخرى.

وحافظت حارة حريك على بعض معالمها القديمة، ولا تزال كنيستها مفتوحة إلى اليوم، وتقام فيها الصلوات أيام الآحاد.

وفي السبعينيات، بدأت المنطقة تتحوّل إلى مركز ثقل سياسي مع صعود شعبية الإمام موسى الصدر الذي أسس "حركة المحرومين" أو "حركة أمل" عام 1974. وفُقد أثر الصدر خلال زيارة لليبيا عام 1978.

وتضيف فواز "في أواخر الثمانينيات وبعد استقرار حزب الله في الضاحية، تغيرت هوية المنطقة، وأصبح لديها هوية دينية جديدة وسياسية ترتبط به".

وتقول إن "الشيعة في عهد موسى الصدر كانوا يُعرفون بالمحرومين، ومع صعود حزب الله درج استخدام مصطلح المستضعفين. هكذا، تحوّلت صورة الضاحية من منطقة منبوذة وفقيرة إلى منطقة لديها هوية سياسية قوية، وينظر إليها كمنطقة مقاومة ومتدينة وملتزمة".

Getty Images رجلان يحملان علم حزب الله على دراجة نارية في حارة حريك بعد انتهاء حرب تموز 2006 مع إسرائيل

وتضيف: "خلال حرب عام 2006، عندما قصفت إسرائيل حارة حريك، كان هناك شعور قوي جداً بأنّ ما تحاول أن تمحوه هو المركز السياسي لحزب الله".

وتابعت: "اعتبرت إسرائيل حينها أن جميع سكان المنطقة المكتظة التي يقع فيها المربع الأمني لحزب الله، من المسموح أن يكونوا ضمن الأضرار الجانبية". وتشير فواز إلى أنه تم تدمير أكثر من 250 مبنى سكني في حارة حريك بشكل كامل في ذلك الوقت.

وتؤكد فواز أن الدولة اللبنانية لم تقم بإعادة إعمار المنطقة بعد حرب عام 2006، بل تركت لحزب الله فرصة القيام بذلك، عبر مؤسسة"وعد".

كما تشير إلى أن لحزب الله ارتباطات وثيقة باتحاد بلديات المنطقة، التي تتمركز فيها لجان أمنية تابعة له.