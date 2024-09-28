إيلاف من بيروت: علامات استفهام كبيرة وكثيرة على رود الأفعال المصاحبة لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فقد نددت 3 دول فقط من بين 195 دولة حول العالم باغتياله، وتقدمت بالعزاء في وفاته، حتى الآن.

والأمر على هذا النحو يثير تساؤلاً مباشراً.. هل يتعامل العالم بحكوماته الرسمية شرقاً وغرباً مع نصر الله باعتباره زعيم ميليشيا؟ أم ماذا؟ أن أن علاقات الدول مع إسرائيل تمنعها من إظهار التعاطف في مقتل الأمين العام لحزب الله؟

أردوغان يتجنب الحديث مباشرة عن نصر الله

فقد ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي قال إنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" التي تنتهجها إسرائيل، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى وقف إسرائيل.

وقال أردوغان في منشور على إكس دون تسمية حسن نصر الله إن تركيا تقف مع الشعب والحكومة اللبنانيين، وقدم تعازيه في قتلى الضربات الإسرائيلية، مطالبا العالم الإسلامي بأن يظهر موقفا "أكثر تصميما".

روسيا تندد باغتيال زعيم حزب الله

ونددت وزارة الخارجية الروسية باغتيال إسرائيل لنصر الله، ودعت إسرائيل إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان، وقالت الوزارة في بيان "هذا الفعل العنيف ينذر بعواقب وخيمة أشد وطأة على لبنان والشرق الأوسط بأكمله".

محمود عباس يتقدم بالتعازي

من جهته، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي لحزب الله اللبناني بـ"استشهاد أمينه العام حسن نصر الله" كما "قدم، تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

حماس تنعي

ونعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان لها نصر الله بعد إعلان الجماعة مقتله. وقال البيان "إننا على ثقة ويقين بأن هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلا إصرارا وتصميما".

وأضاف "إننا في حركة حماس، وأمام هذه الجريمة والمجزرة الصهيونية، لنجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان".

وجماعة الحوثي أيضاً

بدورها، نعت جماعة الحوثي في اليمن حسن نصر الله وقالت الحركة في بيان لها "المقاومة لن تُكسر والروح الجهادية للإخوة المجاهدين في لبنان وفي كل جبهات الإسناد ستقوى وستكبر".

العراق يعلن الحداد

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد في العراق ثلاثة أيام على وفاة نصر الله.

الحداد 5 أيام في إيران

في إيران تم الإعلان عن الحداد لمدة 5 أيام، ودعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المسلمين إلى أن "يقفوا مع شعب لبنان وحزب الله بمواردهم في مواجهة النظام الغاصب الشرير (إسرائيل)". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن خامنئي قال في بيان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل زعيم حزب الله حسن نصر الله "مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي".

ونقل إعلام رسمي في الجمهورية الإسلامية عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قوله بأن "أمريكا لا يمكنها إنكار التواطؤ" في مقتل نصر الله.