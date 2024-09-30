إيلاف من بيروت: نفى حزب الله اختيار هاشم صفي الدين خلفا للأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وفقاً لما أعلنه الحزب على قناته الرسمية على تيليغرام مساء الأحد.

وجاء نفي حزب الله اختيار صفي الدين بعد فترة وجيزة من تقارير صدرت يوم الأحد عن مصادر إعلامية عربية تفيد بتعيين صفي الدين رسميا خليفة لنصر الله.

وقال الحزب في بيان مقتضب نشره مكتبه الإعلامي في وقت متأخر من مساء الأحد إن الأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن لا يبنى عليها ما لم يصدر بيان رسمي.

وكانت هناك الكثير من التكهنات بشأن من سيحل محل نصر الله في قيادة جماعة حزب الله بعد مقتله يوم الجمعة في غارة جوية إسرائيلية. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على صفي الدين، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم المنتظر لقيادة حزب الله.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية صنفت صفي الدين إرهابيا في عام 2017، وفي حزيران (يونيو)، هدد بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد مقتل أحد قادة حزب الله، وقال في الجنازة "فليجهز العدو نفسه للبكاء والنحيب".