إيلاف من بيروت: قالت 3 مصادر إيرانية إن المرشد الإيراني علي خامنئي، حذر الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله، من خطة إسرائيلية لاغتياله.

وأضافت المصار لوكالة "رويترز" أن خامنئي طلب من نصر الله الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، وإنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله مباشرة أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل الجماعة اللبنانية وتخطط لقتله.

وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبأه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.

وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت، أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل الثلاثاء، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن الهجوم كان ردا على مقتل نصر الله ونيلفروشان. كما تطرق البيان إلى اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية بطهران في تموز (يوليو)، والهجمات الإسرائيلية على لبنان.



