إيلاف من دبي: أوضح مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة له، أن زمن الميليشيات المسلحة قد كلف العرب الكثير وأثقل كاهل المنطقة، مشيرًا إلى أن تصاعد النزاعات وخروجها عن السيطرة بات يهدد استقرار وأمن العالم العربي.

"حل الدولتين" هو الأساس

أكد قرقاش أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض حدة التوتر من خلال الحوار البناء. وأكد أن "حل الدولتين" هو الأساس لاحتواء الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل، داعيًا إلى الابتعاد عن الخطاب المتطرف وإعطاء الأولوية للاستقرار الإقليمي.

تمر المنطقة بمرحلة خطيرة مع زيادة حدة التصعيد وخروجه عن السيطرة،مهدداً بانتشار العنف والفوضى وخسارة المزيد من الأرواح. الحل يبدأ بوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التصعيد والحوار البعيد عن الخطاب المتطرف.



ويبقى "حل الدولتين" حجر الزاوية لوقف مسلسل الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 3, 2024

إعادة مفهوم الدولة الوطنية

في سياق حديثه، أشار قرقاش إلى أن مستقبل المنطقة يكمن في استعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام سيادتها، مشددًا على أن زمن الميليشيات ذات الأبعاد الطائفية والإقليمية قد أضر بالمنطقة، مبرزًا أهمية بناء مشروع عربي مستقل ومتوازن يتصالح مع محيطه، ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار.

في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها. زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلف العرب كثيراً وأثقل كاهل المنطقة



المستقبل للأمن والسلام والازدهار بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 4, 2024

رسالة للمنطقة

ختم قرقاش تصريحاته بالتأكيد على أن الخيارات أمام الدول العربية باتت محدودة، وأنه لا بديل عن تبني سياسات تعزز مفهوم الدولة الوطنية. كما شدد على ضرورة مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن المستقبل يجب أن يرتكز على استراتيجيات تؤسس للأمن والسلام والتنمية.