إيلاف من دبي: أوضح مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة له، أن زمن الميليشيات المسلحة قد كلف العرب الكثير وأثقل كاهل المنطقة، مشيرًا إلى أن تصاعد النزاعات وخروجها عن السيطرة بات يهدد استقرار وأمن العالم العربي.

"حل الدولتين" هو الأساس
أكد قرقاش أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض حدة التوتر من خلال الحوار البناء. وأكد أن "حل الدولتين" هو الأساس لاحتواء الأزمات المتكررة وبناء مستقبل أفضل، داعيًا إلى الابتعاد عن الخطاب المتطرف وإعطاء الأولوية للاستقرار الإقليمي.

إعادة مفهوم الدولة الوطنية
في سياق حديثه، أشار قرقاش إلى أن مستقبل المنطقة يكمن في استعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام سيادتها، مشددًا على أن زمن الميليشيات ذات الأبعاد الطائفية والإقليمية قد أضر بالمنطقة، مبرزًا أهمية بناء مشروع عربي مستقل ومتوازن يتصالح مع محيطه، ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار.

رسالة للمنطقة
ختم قرقاش تصريحاته بالتأكيد على أن الخيارات أمام الدول العربية باتت محدودة، وأنه لا بديل عن تبني سياسات تعزز مفهوم الدولة الوطنية. كما شدد على ضرورة مواجهة المخاطر التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن المستقبل يجب أن يرتكز على استراتيجيات تؤسس للأمن والسلام والتنمية.