إيلاف من دبي: انتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشدة موقف الرئيس جو بايدن من توجيه ضربة إسرائيلية محتملة للمنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أن النووي الإيراني يمثل "الخطر الأكبر" الذي يهدد أمن المنطقة. جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، حيث اعتبر أن موقف بايدن "غير مسؤول" ويعرض إسرائيل للخطر.

ترامب يصف الموقف بـ"الجنون"

في حديثه مع فوكس نيوز، عبّر ترامب عن دهشته من موقف بايدن، قائلاً: "هذا هو الشيء الأكثر جنونًا الذي سمعته على الإطلاق. أكبر خطر نواجهه هو النووي، وأي تصريح يشير إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، هو ببساطة غير صحيح." وأضاف: "ترك البرنامج النووي الإيراني وشأنه يعرضنا لمشاكل أكبر، فهم يقتربون من امتلاك أسلحة نووية".

بايدن يدعو إلى الرد "المتوازن"

في المقابل، أكد بايدن على ضرورة اتباع إسرائيل لنهج "متزن" في الرد على الهجمات الإيرانية، مع تجنب تصعيد قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط. وقال بايدن: "الشرق الأوسط لا يحتاج إلى حرب جديدة، ينبغي العمل على تجنب ذلك من خلال حلول متوازنة".

وتأتي هذه التصريحات بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، ما دفع بايدن إلى دعوة تل أبيب لتبني نهج دفاعي دون تصعيد النزاع إلى مستوى غير مسبوق. وفقاً لتقارير "سي أن أن"، يأمل بايدن أن تحافظ إسرائيل على حقها في الدفاع عن نفسها، لكن دون تصعيد قد يجرّ المنطقة إلى حرب جديدة.

تجاذبات أميركية حول الملف الإيراني

يعد الملف النووي الإيراني واحداً من أبرز القضايا التي تثير خلافاً عميقاً بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة. ففي حين يرى ترامب والجمهوريون ضرورة تشديد الضغوط على إيران، يميل بايدن إلى استئناف المفاوضات، بما يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في 2018.