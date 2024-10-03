إيلاف من بيروت: أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أنَّ رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، المرشح الأقوى لخلافة حسن نصر الله في قيادة حزب الله، هو المستهدف في سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم أكثر من 12 غارة على الضاحية الجنوبية.

ونقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهما أنَّ المستهدف في غارة بيروت هو هاشم صفي الدين، قريب نصر الله الذي يتجه لخلافته رسمياً على رأس حزب الله.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة بعد توجيه تحذيرات للسكان بمغادرة منازلهم، خصوصاً في برج البراجنة. وما زالت سحب الدخان تتصاعد من مكان الغارات القريبة من أوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية.

وأفيد عن نشوب حريق كبير عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوجود تحليق مكثف وعلى علو منخفض للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها.

والغارات العنيفة التي تعرضت لها الضاحية، سمع صداها في أرجاء جبل لبنان وبيروت بشكل قوي جداً. وذكرت وكالة المركزية اللبنانية أنَّ "أحياءً مُحيت بالكامل في منطقتي المريجة والتحويطة في الضاحية الجنوبية جرّاء قوة الغارات الأخيرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إنَّ الضربة التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، أكبر من الضربة التي اغتالت نصر الله.

وفي حين قال مصدر في وزارة النقل اللبنانية إنَّ إحدى الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت محيط مطار بيروت الدولي، أكد مصدر أمني لبناني لـ"إيلاف" أنَّ قنابل خارقة للتحصينات استخدمت على ما يبدو في برج البراجنة، تشبه إلى حد بعيد تلك التي استخدمت في اغتيال أمين عام حزب الله الراحل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنَّ عملية نزوح كبير سجلت من مخيم برج البراجنة بسبب انهيار عدد من المباني جرّاء الغارات العنيفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية.