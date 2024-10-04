إيلاف من لندن: الضربة الإيرانية لإسرائيل تسببت في أضرار لقاعدة "نفاطيم" الجوية في النقب وأدت إلى خسائر مادية وتعطيل جزء من أجهزة لها علاقة بالدفاعات الجوية، كما تشير المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضربة وصلت قريباً من مبنى جهاز الموساد وموقع "تل نوف" لسلاح الجو الإسرائيلي وأدت إلى مقتل فلسطيني في أريحا وجرح إسرائيليين اثنين.

وأفادت المعلومات أن ثمن صاروخ من نوع "فاتح 2" و"قادر" يبلغ نحو مليوني دولار للصاروخ الواحد، كما أن صواريخ باليستية أخرى يُقدَّر ثمن الواحد منها بمئات آلاف الدولارات. ويشير المصدر إلى أنه كان من الأجدر بالحكومة والنظام تحويل هذه الأموال للشعب والمرافق العامة وإنقاذ الاقتصاد بدل استمرار الصرف والدعم للمنظمات خارج إيران، والتي يتلخص دورها في الحروب، على حد قوله.

إلى ذلك، تشير المعلومات إلى أن إسرائيل، بالمقابل، لديها اقتصاد متماسك ودعم سياسي واقتصادي من الولايات المتحدة، ولا ترزح تحت العقوبات والديون، وأن ردها لن يتجاوز حجم الضربة الإيرانية بدعم أميركي وبكلفة أقل بكثير مما خسرته إيران.